20 libros de 2020 para la mejor biblioteca LGTB+

En un mundo en el que todo avanza demasiado rápido, donde un libro ya es catalogado como antiguo cuando apenas tiene unos meses de vida y en el que la pandemia ha hecho incluso más difícil que las obras literarias LGTB+ lleguen a la gente, desde ‘El Asombrario’ queremos reivindicar la lentitud, la tranquilidad y la necesidad de no dejarse arrastrar por la velocidad de los tiempos. Siguiendo esta máxima, hoy os queremos recomendar 20 increíbles libros LGTB+ publicados en 2020 que, si se nos pasaron, podemos recuperar este 2021.

Fue un año extraño y apocalíptico en todos los sentidos, pero particularmente triste a nivel cultural, artístico y literario. Y no porque en 2020 no se hayan publicado obras maravillosas, sino porque la pandemia nos ha arrebatado de forma temporal una parte muy importante de lo que supone disfrutar de un libro o una obra de arte: las presentaciones, las ferias del libro, los encuentros con los autores, las visitas a librerías y galerías con tranquilidad y sin miedo a contraer un virus mortal.

Muchos escritores han visto cómo 2020 alteraba de alguna forma su sueño de ver su libro publicado. Otros han sufrido postergaciones indefinidas o cancelaciones de sus contratos editoriales. Y los afortunados que han logrado lanzar su obra al mundo en este infame año no han podido disfrutarlo como deberían, ni promocionar sus retoños con normalidad.

Las malas. Camila Sosa Villada (Tusquets).

“Cuando comienzo a florecer, rezo para que las tetas me crezcan durante la noche, para que mis padres me perdonen, para que me nazca una vagina entre las piernas. Pero no. Entre las piernas tengo un cuchillo”. Una de las novelas del año. Tal y como resumió Sonia Fides en su reseña para El Asombrario: “Las malas es un cuento de hadas y de terror. Una historia de travestis, contada desde dentro, que lleva a muchos elementos de la sociedad a enfrentarse a sus más terribles prejuicios”.

Ramonera. Elvis Guerra (Letraversal).

“Muxe’ es un salto a la boca del abismo. / Muxe’ es una sonrisa siempre deslumbrante. / Muxe’ es una indígena que se sueña princesa. / Muxe’ es un cuerpo de hombre con voz de mujer”. Un poemario deslumbrante, queer, profundamente político. Su editor, Ángelo Néstore, nos contaba hace unos meses qué es ser muxe y por qué es tan relevante la poesía de Elvis Guerra.

Amigas. VV. AA. (Dos Bigotes).

Un magnífico libro de relatos, traducido por Gloria Fortún y Eva Gallud, donde el amor entre mujeres es el hilo conductor. Relatos variados y muy sugerentes, escritos entre los siglos XVIII y XX por escritoras de primer nivel como Sarah Orne Jewett, Gertrude Stein, Willa Cather o Kate Chopin.

Mariquita. Juan Naranjo (Roca Libros).

Mariquita es una preciosa novela gráfica en la que el conocido Youtuber y activista LGTB+ Juanito Libritos hace un repaso por su infancia, su adolescencia y su juventud, y relata (y dibuja) el acoso homófobo que tuvo que soportar en su entorno familiar y social. Una historia de aprendizaje y empoderamiento en la que toda persona LGTB+ puede verse reflejada.

No estamos tan bien. Rubén Serrano (Temas de Hoy).

El periodista y activista LGTB+ Rubén Serrano, uno de los impulsores del movimiento #MeQueer en España, nos cuenta en este libro, a través de 30 historias personales, qué supone “nacer, crecer y vivir fuera de la norma en España”. Es decir, cómo se vive siendo queer en la España actual. En esta entrevista pudimos hablar con más detalle con Rubén sobre el libro.

Emilio y Octubre. David Uclés (Dos Bigotes).

Emilio y Octubre cuenta la historia de amor entre dos hombres a lo largo de toda una vida, en un futuro distópico donde Europa se está desertizando y la gente puede introducirse en los cuadros de los museos, en versión tridimensional. En El Asombrario puedes leer la charla que mantuvimos con David Uclés sobre su mágica novela.

Gente que busca su bandera. Braulio Ortiz Poole (Maclein y Parker).

“Escribe sus historias, / di sus nombres. / Aunque los señalen / también ellos / están haciendo patria”. En el poemario Gente que busca su bandera, Braulio Ortiz Poole rinde homenaje a aquellas personas que, en algún momento de su vida, convirtieron su causa en bandera, como Leonard Matlovich, el primer militar de Estados Unidos que reconoció su homosexualidad. Uno de los mejores poemarios de 2020.

Cuadernos de Medusa, vol. III. VV. AA. (Amor de Madre).

Amor de Madre nos ha traído en 2020 la tercera edición de Cuadernos de Medusa. En esta ocasión nos encontramos con 12 relatos, escritos por autoras como Alana Portero, Marta Sanz y Anna Pacheco, que como siempre buscan poner en el centro a los sujetos políticos que tradicionalmente son ignorados. Relatos brillantes sobre disidencia, diversidad e interseccionalidad.

Cruising. Álex Espinoza (Dos Bigotes).

En Cruising, el escritor norteamericano Alex Espinoza nos sumerge en un interesante viaje por el mundo del sexo entre hombres en espacios públicos. Un apasionante libro a caballo entre el ensayo sociológico, el análisis histórico desenfadado y la biografía personal, del que también hablamos el año pasado en El Asombrario.

Apuntes de cine LGTB. VV. AA. (Antipersona).

Un breve volumen divulgativo de la siempre genial editorial Antipersona donde autores como Christo Casas, Déborah García Sánchez-Marín y Violeta Serrano realizan un desenfadado repaso por el cine LGTB+ y por algunas de las películas y series que han marcado su historia.

Mi adolescencia trans. FumettiBrutti (Continta me tienes).

Josephine Yole Signorelli, más conocida como FumettiBrutti, cuenta en esta impactante novela gráfica su propia historia como adolescente trans en la primera década del siglo XXI. Un libro autobiográfico salvaje, visceral, directo, que nos relata cómo es la vida de una adolescente en transición mientras trata de sobrevivir en un entorno hostil.

Bendita tú eres. Carlos Barea (Egales).

La primera novela de Carlos Barea nos relata la sorprendente historia de Ángela, una monja que lleva más de 30 años en un convento. De la noche a la mañana, es expulsada y obligada a vivir de nuevo en un mundo que ya le resulta desconocido. Una historia casi iniciática sobre la identidad, la obsesión por la categorización y las etiquetas y la libertad de ser uno mismo.

Elegía para Sita. Kate Millet (Alpha Decay).

Elegía para Sita es un libro formado por textos en prosa, poesía e ilustraciones que la conocida feminista Kate Millet escribió en los años setenta tras la muerte de su amante Sita. Sonia Fides reseñó este desgarrador libro autobiográfico para El Asombrario hace unos meses y dijo de él: “Una desesperada elegía que despedaza el lenguaje en torno al suicidio de la mujer con la que mantuvo una relación tan intensa como tormentosa”.

Historia queer del flamenco. Fernando López Rodríguez (Egales).

En este portentoso ensayo, el artista e investigador Fernando López Rodríguez analiza y reivindica a las personas situadas tradicionalmente en los márgenes del flamenco: la gente queer y LGTB+, las mujeres feministas, los travestis, los gitanos. En resumen, todas aquellas minorías que normalmente no aparecen en los manuales, pero que han contribuido a dar forma a lo que entendemos hoy por arte flamenco.

Hombres de verdad. Alberto Marcos (Páginas de Espuma).

El segundo libro de relatos del escritor y editor Alberto Marcos es una interesante colección de nueve cuentos donde se ahonda en las contradicciones que supone ser hombre en la actualidad. Viejas y nuevas masculinidades, inseguridades y fragilidad, sensibilidad y dominación, amor y sexo. ¿Qué están dispuestos a sacrificar los hombres para convertirse en hombres de verdad?

Oración en el huerto. Juan Gallego Benot (Hiperión).

“Aún te guardo en mi conciencia / como ser único entre los hombres. / Mi amado muchacho, caña dulce en este fruto; / savia nueva; / raza nueva; / luz de la tierra; / posada de la paz; / Hombre”. El poemario debut de Juan Gallego Benot, galardonado con el II Premio de Poesía Joven Tino Barriuso, es un libro bellísimo y deslumbrante que canta al amor como éxtasis religioso.

En la Tierra somos fugazmente grandiosos. Ocean Vuong (Anagrama).

Una novela valiente y conmovedora inspirada en la vida del autor, profundamente marcada por su doble condición de homosexual y vietnamita emigrado en Estados Unidos. En esta larga carta a su madre, Vuong traza un recorrido concienzudo por todos los elementos de su vida que han dado forma a su identidad.

Libérate. Valeria Vegas (Dos Bigotes).

La escritora Valeria Vegas, muy popular en 2020 por ser la autora de ¡Digo! Ni puta ni santa –la biografía de La Veneno–, nos trae en Libérate una suerte de manual de iconos LGTB+ españoles. En él se rinde tributo a todas aquellas personas, artistas, películas y lugares que abrieron camino a la cultura LGTB+ en nuestro país.

Poemas y testimonios. Safo (Acantilado).

Una nueva y exquisita edición de la obra de Safo, que incluye una nueva traducción a cargo de la poeta Aurora Luque, Premio Loewe de Poesía 2019. Esta actualización de la poesía de Safo trae también un conjunto de poemas sáficos rescatados en papiros en 2004 y 2014, y numerosos testimonios sobre la autora.

Maricones de antaño. Ramón Martínez & Juanma Samusenko (Egales).

Desde 2018, el escritor y activista Ramón Martínez publica en Twitter anécdotas sobre personas relevantes de la historia que fueron LGTB+ bajo el hashtag #MariconesDeAntaño: Lorca, Cernuda, Jacinto Benavente… En este libro, hermosamente ilustrado por Juanma Samusenko, recoge esas y otras historias nuevas para contribuir a recuperar la memoria histórica de lesbianas, gais, bisexuales y trans.

