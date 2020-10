Aire Libre de octubre: Tiempo de aves, setas, castañas y lobos

La covid-19 nos sigue pidiendo prudencia y responsabilidad en nuestras salidas al aire libre, pero el color y la fuerza del otoño en pleno mes de octubre se hacen irresistibles. Además, el contacto con la naturaleza, sin aglomeraciones, con pausa y respeto, se mantiene como una de las mejores opciones para combatir y evitar el virus. De ahí que castañas, setas y aves (y algún que otro lobo), entre otras estrellas del otoño, salgan en nuestro auxilio y nos pidan compartir momentos íntimos con ellas. “Las aves son fundamentales para tener un entorno seguro que garantice un futuro sostenible para todas las personas”. Así se presenta el Día Mundial de las Aves (primer fin de semana de octubre), y así debemos disfrutar de este mes, con seguridad y sostenibilidad.

La pandemia por coronavirus sigue presente, las limitaciones para moverse también y, en general, hay que mantener la prudencia y la responsabilidad a la hora de desplazarnos, incluso en nuestros momentos de ocio. Con lo cual, y a pesar de esas limitaciones, insisto en las enormes posibilidades que se abren en jardines, parques, bulevares y descampados cercanos a nuestras casas, que en muchas ocasiones se amplían a arroyos, ríos, bosques, montañas y humedales, según donde se resida. Se deben exprimir al máximo las opciones que ofrece la biodiversidad en estos entornos, que a veces se completa con el patrimonio histórico y cultural. Seguro que en muchos de ellos hay oportunidad de disfrutar de las tres protagonistas principales de este aire libre: castañas, setas y aves.

Fiestas y rutas con castañas

El castaño, como otros muchos árboles, se desvive en otoño, y especialmente en octubre, por alegrarnos la vista y el paladar y colmarnos de felicidad con sus hojas aserradas que van pasando del verde al marrón sin olvidarse de los amarillos, con sus erizos abriéndose para acabar descargando su fruto y con esas castañas en el centro de recolecciones, fiestas y degustaciones gastronómicas.

Por encima de todo está el paseo entre castañares del interior de Galicia (los soutos), del norte de Extremadura, del occidente asturiano, de gran parte de la Castilla y León más septentrional y de la sierra de Aracena en Huelva. Si se visita este último enclave, el centro de interpretación del Parque Natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche (Cabildo Viejo, en Aracena) es el lugar de referencia para preguntar por la “ruta de la castaña”. Y de no perderse son también las fiestas de los magostos, o calbotadas, este año muy condicionadas por culpa del coronavirus y que tienen lugar en buena parte del noroeste peninsular en torno a finales de octubre y el Día de Todos los Santos, con las castañas asadas en el centro de la celebración.

Setas con precaución y guía

Seta de cardo, níscalo, senderuela, champiñón silvestre, rebozuelo, boletus… Hay una gran variedad de setas comestibles y con diferentes niveles de calidad y variedad culinaria que por estas fechas salpican prados, bosques y dehesas de España. Ante esto, dos máximas: no se debe coger ni una sola si no sabemos identificarlas, para no arriesgarse a dar con alguna que sea tóxica o venenosa; y tampoco hay que hacer ningún tipo de recolección si la zona está acotada o protegida. Conclusión, lo mejor es optar por una recolección guiada, donde se observan otras reglas de esta actividad, como no arrancar los ejemplares, sino cortarlos con una navaja por su pie, utilizar una cesta (de mimbre o de castaño) que permita diseminar las esporas de las ya recogidas y nada de rastrillos y azadas que remuevan la capa de tierra, fundamental para el crecimiento de setas y muchas más seres vivos.

Algunas pistas para guiarse de forma adecuada en esta actividad las da el Parque Micológico Comunidad de Albarracín, con infinidad de información y propuestas para conocer y participar en sus actividades en torno a las setas. En Madrid, la empresa Sierra del Guadarrama organiza tres jornadas en octubre que incluyen talleres de identificación, recolección y cocina por lugares como Cercedilla, Hoyo de Manzanares y Collado Mediano. Y si queremos tener la experiencia setera completa toca orientar los pasos hacia Navarra, en concreto a los parques micológicos Ultzama y Erro-Roncesvalles. Es cierto que debido a la pandemia por la covid-19 hay algunos servicios recortados, pero la información y guía para sumergirse en el turismo micológico se mantienen.

Aves para todas las edades

Vamos con las protagonistas de todos los comienzos de octubre, las aves, debido a que se celebra su “día mundial” durante el primer fin de semana de este mes. La Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife) vuelve a ser el punto de unión de la gran mayoría de las actividades que se organizan en España, tanto por grupos locales de esta organización, como por otras ONG, empresas de ecoturismo, aulas de naturaleza, centros de educación ambiental, ayuntamientos, casas del parque en Castilla y León, parques naturales en Cataluña… Y las actividades vuelven a ser igual de diversas y para todas las edades: paseos ornitológicos (los hay hasta en barca), puntos de observación, maratones para comprobar quién identifica más especies, elaboración y/o instalación de cajas nido, anillamiento de aves, talleres, juegos infantiles…

Nos quedamos con los más peques, porque Albergue Actio Centro de Educación Ambiental y Turismo Rural, en Alborache (Valencia), organiza el 4 de octubre una jornada completa destinada a este tipo de público. Se asistirá al anillamiento científico de aves, habrá una excursión para la observación de especies por la ribera del río Buñol y se concluirá con una comida, con la posibilidad de alojarse en el albergue y vivir una experiencia más completa aún.

El lobo a fondo

Como propuesta final, desde Llobu Ecoturismo nos invitan a unas jornadas muy especiales con el lobo ibérico en el centro de las mismas y en un entorno propicio para sentirle cerca, la zamorana sierra de La Culebra. El punto de partida es un pueblo con encanto de estas tierras, Villardeciervos, que hace referencia a la principal presa del cánido salvaje. Las jornadas comienzan el 9 de octubre con una introducción al ecoturismo asociado al lobo y un repaso a los conocimientos disponibles sobre el depredador: biología, ecología y estatus de conservación. A partir de aquí, esperan tres días, del 10 al 12 de octubre, con varias salidas al campo para observar al lobo, conocer una ganadería que vive en convivencia pacífica con él, vivir muy de cerca el hábitat donde se mueve y adentrarse a fondo en la cultura rural asociada a la especie.

Relacionado