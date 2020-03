La ‘Aniquilación’ de Los Punsetes: vamos a morir todos

03.03.2020

Todo el mundo tiene su momento de autocrítica y al mismo tiempo ganas de destripar aquello con lo que no traga. Y hacer de ello un momento bailable y divertido es en lo que vienen trabajando Los Punsetes desde hace 16 años. Recientemente han lanzado nuevo trabajo, ‘Aniquilación’. Y es que España necesita conocer su ‘opinión de mierda’

Siguen cumpliendo con todos los tópicos del indie-pop, a sus espaldas una larga y fructífera carrera (seis discos) que les convierten en unos veteranos, lo que en sí constituye una ironía dentro del pop, aunque no impedimento para que los madrileños sigan sacando punta a sus canciones, para que sean tan necesarias como reveladoras, instantáneas de un particular universo integrado (o tratando de hacerlo) en el mundo de verdad.

Los Punsetes han lanzado recientemente su nuevo disco, Aniquilación, demoledor título que contrasta a las mil maravillas con la cariñosa y colorida ilustración, y que coincide con la imagen central enmarcada entre tanto algodón de colores, edición en cedé o vinilo, doce nuevas canciones que siguen profundizando en mirar con ironía, sarcasmo y cierta acidez tanto lo de uno mismo como lo que a uno le rodea.

Partiendo de un nombre tan desconcertante como llamativo, los madrileños, además de contenidos, siguen manteniendo su concepto musical, aferrado al indie-pop que mira al suelo para no establecer contacto visual con el que escucha, una estética higiénica y cuidada que les sale sola, por convencimiento.

Ellos no llegaron a conocer en persona a Eduard Punset, el televisivo divulgador catalán que falleció a finales del año pasado, cosa que lamentan, pero, quizá, lo más grande de la historia es que él, antes de irse al otro mundo, sí se enteró que había un grupo de pop indie en Madrid bautizado, honorifica y respetuosamente, con su apellido.

De todo esto y del paso de los años hemos hablado con Ariadna Paniagua, voz de la banda.

¿Que fotografía mental guardas de los inicios?

Empezamos en 2004 juntándonos para hacer versiones en un local por horas, por hacer algo divertido. Si nos llegan a decir que en 2020 íbamos a estar así, creo que ninguno hubiéramos dado crédito.

Crecer como persona, cumplir años, da una perspectiva, un bagaje que, imagino, se refleja en vuestras nuevas canciones, ¿lo notáis?

Sí notamos que, aunque el tono de expresarnos y el espíritu es el mismo que al comienzo, los temas de las canciones han ido variando dependiendo del momento vital en el que nos hemos encontrado. En este último disco en concreto estamos un poco con el análisis del ser humano en todos los sentidos.

¿Escucháis vuestros primeros discos? ¿Sacáis opiniones de esas escuchas?

Yo poco, suelo escuchar el último el que más, pero de vez en cuando hago un repaso y, por ejemplo, comparo la forma que tenía de cantar al principio con la de ahora, que creo que ha variado. A veces los discos pasados nos suenan como antiguos, pero en ese momento buscábamos ese sonido de acuerdo con el productor.

Este disco lo producís vosotros mismos, es el sexto, ¿por qué vosotros mismos?, ¿sois de utilizar el estudio para crear o añadir o ya vais con las cosas muy claras para grabar?

En un principio se planteó volver a producir con El Guincho, pero estaba bastante liado con Rosalía y nos animamos a hacerlo nosotros. Normalmente hemos llevado las canciones bastante cerradas al estudio, pero esta vez nos permitimos algo más de tiempo para experimentar y escuchar también las aportaciones de Paco Loco.

Sois de la ‘religión’ de Paco Loco (el disco lo han registrado en su estudio), ¿ha sido la primera vez con él?, ¿qué ha aportado a vuestras nuevas canciones?

Ha sido nuestra primera vez con él y una experiencia buenísima, hemos vuelto más fans de lo que ya éramos. Ha aportado muchas ideas y casi todas han entrado en el disco.

Afrontáis temática social, actualidad urbanita de un modo original, vivís el presente y la actualidad de un modo tan original que parece que os reís de todo…

Como dice Manu, “primero hay que empezar por reírse de uno mismo para poder criticar lo que te rodea”, creo que es un buen resumen del tono de nuestras canciones.

No se quién se ocupa de las letras o si es un trabajo en común. ¿Hay temas que no queréis tratar o en Los Punsetes no hay censuras?

Las letras las escriben Manu y Jorge (los guitarristas). Ellos hacen una primera criba y traen esa selección al local. Allí las vemos todos y trabajamos sobre ellas. Si no entran, suele ser más por un tema de que no le encontramos el punto al resultado final de la canción más que porque trate un tema que no nos guste. Más que censura yo diría que es ‘esta canción no sale, pasemos a la siguiente’.

He leído que no solo lamentasteis la muerte de Punset sino que os pareció una putada, en parte porque no llegasteis a conocerle todos los miembros de la banda…

Se te queda cara de imbécil cuando oyes la noticia de que Eduard Punset ha muerto y no le has conocido. Siempre piensas que seguro que en algún momento vas a coincidir, pero no fue así y nos dio mucha pena. Jorge fue el único que le conoció. Le firmó su libro en una Feria del Libro en Madrid hace años.

¿Por qué os autodenominasteis con su apellido, pero en plural? ¿De dónde partió la idea? ¿Había otros nombres sobre la mesa?

Creo recordar que fue el único nombre sobre la mesa. Cuando empezamos con el grupo, Punset tenía un programa que se llamaba Redes que nos gustaba mucho a todos. El nombre lo elegimos pensando en él.

¿Qué escritores, músicos o pintores os inspiran a la hora de hacer canciones (concretamente las de este nuevo disco)?

Miguel de Molinos, un místico del siglo XVII da nombre con uno de sus conceptos: la aniquilación del ser humano. Aleister Crowley está por ahí también en La gran bestia. En cada disco casi hay algún referente nuevo. Otras veces ha habido referentes cinematográficos.

La portada es representativa…, ¿quién la ha hecho?, ¿sugeristeis algo? ¿hubo otras posibles portadas?

La hizo John Pham. Conocimos su trabajo a través de la editorial Fulgencio Pimentel y nos gustó mucho lo que hacía. Sí tuvimos claro que queríamos hacer ilustración para esta portada.

¿Qué quiere transmitir?

El resultado final es una alegría de color y formas con un título un poco bestia; nos gusta ese contraste.

Tenéis una estética cuidada y firme en el escenario… ¿sale así o ya es marca?

Yo diría que sale así, no es algo de lo que hayamos hablado o a lo que hayamos dedicado más tiempo que a hacer canciones.

¿Con qué grupos de aquí os sentís hermanados?

Coincidimos bastante con Hidrogenesse, La Bienquerida, Joe Crepúsculo, Carolina Durante y Cariño.

¿‘Tu puto grupo’, aunque no esté en este nuevo disco, es un ejercicio para paliar el ego que puede darse al tener cierto éxito?

Es decir en voz alta lo que a todos nos pasa: que quien escucha música tiene una lista de grupos que odia o que le parecen unos flipados.

Además de la música, ¿hay alguna afición, fijación, hobby o frikismo por alguna otra disciplina artística dentro del grupo?

El fútbol para algunos, el cine y comer bien. Nos gusta aprovechar para darnos un buen homenaje cuando salimos a tocar por ahí.