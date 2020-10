Another Way Film Festival: la utopía del cambio llega a la gran pantalla

¿Cómo podemos vivir, amar y soñar sabiendo todo lo que está por llegar? Es una de las preguntas planteadas en ‘Once You Know’ (Cuando ya lo sabes), uno de los títulos que forman la programación del festival Another Way Film Festival. Una puerta en nuestro país para disfrutar del cine que más necesitamos en los tiempos que corren. Un evento sobre el progreso sostenible de referencia que tendrá lugar entre los días 22 y 29 de octubre en las siguientes sedes: Cineteca Madrid, Cines Golem Madrid, Filmoteca Española, Sala Equis, La Casa Encendida, Filmin y la plataforma online del propio festival.

En el impactante documental que abrirá el festival, Newtopia, una cámara se mueve armoniosa entre la maleza de la jungla primitiva de Indonesia para mostrarnos los quehaceres de la tribu ancestral Mentawai. Quien graba estas imágenes es el viajero noruego Audun. Bastan unos planos casi borrosos de la selva para dar el pistoletazo de salida a una historia de amistad de 14 años entre este aventurero y el chamán indígena Aman Paksa. Sobre sus cabezas, la aparición de un avión en el cielo nos revela y anticipa un cambio desgarrador en sus vidas: el mundo moderno puede llegar a destruir la vida tribal y llevar a una pequeña sociedad ancestral hacia una modernización alejada de sus valores y de la vida natural.

“Sorprendamos al futuro” es el lema elegido para esta nueva edición de Another Way Film Festival, que este año presenta una programación cinematográfica estimulante, provocadora y vanguardista. La componen 31 títulos repartidos entre documentales, películas de ficción y cortometrajes con temáticas como el cambio climático, la relación del ser humano con la naturaleza, los derechos humanos y el conflicto entre tradición y modernidad. Sus nacionalidades van desde Francia, Italia, Alemania y Noruega hasta EE UU, Venezuela, Canadá, China y Senegal.

“Nuestro consumo voraz se acelera, cada vez tiene un ritmo más frenético, y tenemos que ponerle freno. Como proyecto cultural, nosotras creemos que es imperante mostrar las consecuencias y posibles soluciones a esta crisis”, afirma Marta García Larriu, directora del festival. Y añade: “Hemos elegido el medio de comunicación del siglo XXI porque las imágenes valen más que mil palabras y son, muchas veces, imborrables. Además, cuando nos conmueven pueden producir el chispazo necesario para despertarnos y llevarnos a la acción”.

El cine, como dicen muchos, tiene ese curioso poder de conseguir que el espectador se olvide de todo lo que pasa a su alrededor. Sin embargo, las cintas que orquestan la programación de Another Way Film Festival buscan todo lo contrario: abrirnos los ojos al mundo, para que tomemos conciencia y actuemos. Con la programación de este año se busca más que nunca una reacción, un compromiso y una denuncia ciudadana. Y eso es lo que rezan algunos carteles del evento: “Si no somos nosotros, ¿quién? Si no es ahora, ¿cuándo? A veces, a una generación le toca hacer historia”.

La película que inaugurará esta nueva edición este jueves, 22 de octubre, tanto en su versión física en Cineteca Madrid como en la versión on line a través de la plataforma del festival, será el estreno nacional de Newtopia, del director noruego Audun Amundse. Durante 15 años el director acompañó al chamán Aman Paksa por la jungla de Indonesia mientras documentaba los abrumadores cambios culturales que sufría su clan. A medida que pasan los años, la armonía romántica de la comunidad y la forma de vida primitiva e intacta empiezan a desmoronarse y a introducirse en una rápida modernización.

Las técnicas antiguas y los materiales naturales se sustituyen por el plástico y las herramientas eléctricas; el trueque se sustituye por el capitalismo, los remos por motores y los caminos embarrados por carreteras. Aman Paksa se encuentra dividido entre dos mundos que parecen imposibles de unir de manera responsable y sostenible. Anhela la modernidad y el dinero, pero también lo que parece ser un mundo más simple y seguro para él y su familia.

‘Descoloniza tu mente’

“En esta edición del festival somos testigos de la transformación de sociedades ancestrales debido a la invasión de ideas y conceptos. Ideas y conceptos que, a pesar de estar siendo cuestionados en las sociedades más avanzadas, siguen propagándose de manera deliberada e ilimitada, apoyadas en los conceptos de confort y modernidad, y escondiendo un acaparamiento de recursos tanto humanos como naturales”, comenta la directora del festival.

En Newtopia, por ejemplo, observamos la transformación de un chamán indonesio en un “ciudadano moderno” que pasa de trabajar seis meses al año en el campo a hacerlo más de 40 horas a la semana y con dificultades para llegar a fin de mes; eso sí, ahora tiene una cuenta en el banco.

En Spears from All Sides, otro título de la sección oficial del festival, vemos la capitalización de terrenos en Ecuador promovidos por el propio chamán, una vez convencido de los beneficios que ofrece la acumulación de bienes y riqueza. La directora reflexiona: “Hace poco leí una frase en redes sociales que me llamó particularmente la atención: ‘Descoloniza tu mente’. No me puedo imaginar una globalización más salvaje que esa”.

¿Cómo podemos vivir, amar y soñar sabiendo todo lo que está por llegar?

El cambio climático, la gran amenaza de nuestra era, está muy presente en esta edición. En varios de los títulos de la programación somos espectadores del fuerte impacto negativo que puede generar la huella humana en el planeta: Smog Town, Earth Seen From The Heart, Once You Know o Journey to Utopia son algunas de las propuestas con las que directores de alrededor del mundo han querido dar uso al cine como un altavoz a la conciencia universal. Una forma de gritar que si no tomamos acción ahora puede llegar a ser demasiado tarde.

Para los organizadores de este festival este es uno de los grandes puntos a favor del cine: “Nos ayuda a visibilizar. Creemos que si no fuera por el cine y las investigaciones que permiten dichos documentales no seríamos tan conscientes de lo que está ocurriendo a nivel global como consecuencia del cambio climático. También es igual de importante mostrar alternativas y soluciones, como pasa en Journey to Utopia, en eso se centran todos los debates post-película que ofrecemos junto a expertos ambientales y científicos. La película nos permite reflexionar a nivel global y el coloquio posterior a actuar de manera local”.

En Once You Know, un documental devastador sobre las consecuencias del cambio climático se plantea la pregunta: ¿Cómo podemos vivir, amar y soñar sabiendo todo lo que está por llegar y a lo que tendremos que enfrentarnos? ¿Somos conscientes de ello? Aunque sea difícil generalizar, ya que existen sociedades más conscientes que otras, no hay más que ver el resultado verde de las últimas elecciones municipales en Francia. Tampoco es menor que se esté hablando de un Green New Deal en Europa. La sensación que nos deja el presente es que cada vez hay menos personas que no hayan oído hablar del cambio climático, pero no somos conscientes todavía de las consecuencias tan severas que puede tener.

Los diez documentales que forman parte de la Sección Oficial son: Newtopia, que será la película inaugural; Golden Fish – African Fish, un relato sobre la situación de la pesca tradicional en Senegal; Smog Town habla de la problemática de la contaminación del aire en China; A New Era trata la resistencia de una pequeña población china por salvar su territorio ancestral; Res Creata – Humans and Other Animals, un ensayo sobre la antigua y complicada relación del ser humano con los animales; Earth Seen from the Heart, dedicada a las futuras generaciones; Once You Know, una exploración personal y profunda sobre la conciencia de los impactos del cambio climático; Érase una vez en Venezuela, Congo Mirador, una reflexión sobre la situación ambiental y política de un pequeño pueblo de pescadores; Slow News, una reivindicación sobre la importancia del periodismo veraz frente a la actual era de las fake news, y Spears from All Sides, que nos traslada la lucha de la tribu Waorani por mantener su territorio en la selva amazónica alejado del petróleo.

De la Antártida al Foro Económico Mundial

Además se proyectarán cuatro películas documentales dentro de la Sección Impacto que podrán verse en Cineteca Madrid y en la plataforma online Filmin: Journey to Utopia, la lucha de una familia contra el cambio climático y la elección, llena de desafíos, de un nuevo estilo de vida en un colectivo agrícola sostenible; Antártida: un mensaje de otro planeta, una mirada crítica desde nuestro mundo hacia la Antártida, el único territorio del mundo donde todos los países se han puesto de acuerdo en promover la paz, la ciencia y el medioambiente; L’homme a mangé la terre, un repaso histórico con imágenes de archivo inéditas sobre cómo el progreso y el crecimiento han alterado el estado del planeta, y The Forum, que nos introduce en los entramados que surgen dentro del Foro Económico Mundial y las decisiones tomadas por las personas más poderosos del planeta.

Estas dos secciones del festival albergarán 12 estrenos nacionales en salas y un estreno en Madrid. Con el fin de generar un espacio de interacción y pensamiento crítico, las proyecciones físicas incluirán charlas sobre sostenibilidad con expertos en diferentes materias medioambientales, además de la participación de instituciones y organismos afines como Greenpeace y Amigos de la Tierra. “Hace falta que haya cuantos más agentes comunicadores de la crisis climática sea posible”, concluye la directora del festival. “Nos lo están diciendo desde la ONU hasta los agricultores de países en desarrollo, pasando por los jóvenes en todo el mundo: estamos frente a la mayor amenaza de supervivencia para nuestra especie”.

