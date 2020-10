Las ausencias de cada uno, el dolor de cada una: Rulfo, Belén, 30.000 muertos…

Hace unas semanas escribí aquí mismo un artículo de opinión en el que construí un relato que deambulaba por el dolor de la despedida a un ser querido para expresar exactamente eso: el dolor que provoca la muerte de aquellos/as a quienes queremos. Describí en él cómo lidié con la muerte de Rulfo, un perro que la vida me regaló y que durante catorce años me aportó una lección continua de amor incombustible, imperecedero, inmutable. Describí el dolor por la muerte de una amiga de la que no pude despedirme e imaginé el dolor de los familiares, amigos/as y allegados que, durante lo peor de la pandemia, no pudieron dar un último adiós a los suyos porque en aquellas semanas los hospitales despachaban cadáveres a destajo.

Ese artículo era y es un homenaje a las ausencias de cada uno/a, al dolor de cada uno/a, al amor que dimos bien y que nos enseñó lo que la vida regala. Rulfo, Belén, los 30.000 muertos de la primera oleada de la pandemia… Echar de menos, ese era el titular.

Desde que Rulfo murió, allí donde voy respondo exactamente lo mismo: “Si un genio me concediera dos deseos, serían estos: poder conservar eternamente el calor del aliento de mi madre y de mi perro. Son los dos animales –la una humana, el otro no; la una bípeda, el otro no; la una de pelo y piel blancos, el otro también- que me han mantenido con vida estos años, confiando en que lo humano y lo no humano pueden tener el mismo peso sobre el plexo de uno, en mi caso las dos caras de la misma moneda. Angélica y Rulfo, el tiempo me ha demostrado que el corazón no entiende de géneros, números ni de especies. El corazón es un músculo agradecido cuando quien nos mira tiende hacia él un tentáculo y su tacto nos da una vida extra, una nueva pantalla de luz.

Hoy, entre las respuestas y mensajes que llegan a mis redes, he recibido un arponazo negro al tropezar con un comentario a ese artículo. Tres frases extraídas entre párrafos que han servido de arpón, y cito: “… no se puede comparar el dolor de las familias por miles de fallecidos en la misma despedida que la de un perro. El dolor es nuestro…”, “… banalizas el dolor de las familias de 50.000 muertos…”, “… El dolor por tu perro no sirve de despedida, claro que no. Y a muchos nos ofende…”.

Nos ofende. A muchos.

Podría pasar la cadena de mensajes por alto, como lo he hecho ya en otras ocasiones –y como me aconsejan los/as más curtidos/as– con otros temas, y respirar hondo y olvidar para seguir adelante con lo mío, pero, ah, resulta que lo mío es precisamente esto. Lo mío es asegurarme de que, cuando me vaya de este planeta y la vida me devuelva a lo que fui, podré respirar despacio hasta el final con la certeza de haber dejado lo que encontré un poco mejor de cómo estaba cuando se me regaló. Lo mío es, ya sí, no callar cuando al hacerlo doy la razón a quien no habla desde ella. Lo mío es no avergonzarme de mi verdad y reconocer en abierto que Rulfo, el perro con el que forjé catorce años de una relación que no he vuelto a repetir con nadie, fue una fuente de generosidad, de empatía, de inteligencia, de paciencia y de solidaridad como no las he encontrado en la gran mayoría de las personas con las que la vida me ha cruzado. Aprendí a querer con un perro. Es así. Aprendí a confiar en mí mismo a través de mi experiencia con él, a entenderme como individuo responsable de otro, a madurar, a cuidar al otro, a velar por, a llorar y a reír con, a rezar para que su vida no fuera corta, a soñar desde.

Y no. No he tenido mala suerte. No hemos tenido mala suerte. Que nadie nos diga eso nunca, nunca más. El amor se aprende de quien se aprende, lo importante es que llegue, es saber que estuvo y que nos hizo mejores, mejores en todo, incluso en la debilidad, en la fragilidad, en lo que no se dice.

Nunca he querido comparar el amor que siento hacia los animales con mi relación con los humanos. No es comparable, porque las coordenadas son distintas. Y sobre todo porque soy lo suficientemente mayor y tengo en la espalda y en la memoria la cantidad suficiente de cicatrices como para saber que si lo hiciera, si realmente tuviera que comparar, elegiría al animal porque me estaría eligiendo a mí.

Mi querida mensajera, siento que el dolor por mi perro no le sirva de despedida. Pero es que no debe servirle a usted, sino a quien tuvo la gran suerte de vivirlo y a quien conserva aún la terrible, la honda pena, de no tenerlo ya aquí conmigo.

Querida mensajera, ninguna ausencia es comparable.

Nunca.

Eso lo sabe solo quien la vive.

Y quien la pena.

