Catorce libros infantiles para animar una Navidad más casera que nunca

No están siendo tiempos fáciles. La pandemia ha afectado a todos los sectores, incluida la cultura del libro infantil. Por eso, estas Navidades, a la hora de completar la carta de deseos de los más pequeños, tenemos que contar más que nunca con las pequeñas editoriales y las pequeñas librerías especializadas en literatura infantil y juvenil. Aquí van 14 sugerencias, con los niños más traviesos del mundo, una heroína gallina, una peluquería muy loca y una Cenicienta muy, muy distinta a lo que nos han contado.

El 14 de marzo se paró el país. Una tras otra, fueron cayendo, como fichas de dominó en una cadena sin control, todas las citas programadas. Imprentas, editoriales y librerías se quedaron agazapadas esperando que pasara el temporal. Como en todo invierno hacen muchas criaturas reales e imaginarias, tras las capas de hojas secas o bajo la tierra dura por el frío o bajo la nieve, se quedaron invernando, sobreviviendo y continuaron trabajando. Esperando tiempos mejores.

Los tiempos mejores no han llegado aún, la covid-19 sigue creciendo entre nosotros. Nos hemos quedado sin muchas cosas, sin la Feria del Libro de Madrid 2020, sin presentaciones de libros con asistencia de mucho público… Pero autores, editoriales, distribuidores, librerías están ahí, siguen ahí con historias para emocionarnos.

Aquí os dejamos 14 sugerencias para darles ánimos y valorar todos sus esfuerzos. Aprovechamos este artículo, además, para enviar un recuerdo muy especial a Barbara Fiore, que se nos ha ido antes de tiempo dejándonos un legado de libros mágicos y bonitos para seguir disfrutando.

‘El niño más travieso del universo’. José Carlos Román y José Fragoso. Canica Books.

¿Qué pasa cuando te cansas de ser el niño más bueno del mundo? Pues puede que te canses de que se espere de ti siempre lo mejor y quieras empezar a ser el niño más travieso del mundo y te pongas a tramar miles, pero miles de maldades… A cual peor, a cual más cruel, a cual más terrible… Y necesites para ello una buenas tijeras, un poco de pegamento y mucha pintura… Así que todo el mundo esté preparado, porque Alberto quiere dejar de ser un niño requetebueno.

‘Un hermoso huevo blanco’. Paula Carballeira y Miguel Cerro. Triqueta Verde.

Un buen día, las bombas dejaron de caer y eso dejó a la gente desconcertada. Nadie se atrevía a ser el primero en poner un pie en la calle. Los primeros en hacerlo fueron los niños… Pero el silencio que quedó era el peor de los miedos. Y de pronto, de no se sabe dónde, apareció una gallina, una gallina que con su cacaraqueo nervioso por intentar poner un huevo rompió aquel horrible silencio y la vida se empezó a llenar otra vez de sonidos cotidianos. Y todo gracias a una gallina y un huevo.

‘Mi lazarilla, mi capitán’. Gonzalo Moure y Maria Girón. Kalandraka.

En una selva llena de luces, de sombras y de sonidos, a veces no es fácil caminar por ella. Te puedes encontrar con un Panda, con un Escarabajo, con un Jaguar… Y todos pueden ser muy peligrosos. Pero si una mano pequeña se aprieta entre una mano grande, puedes caminar por ella con seguridad y tranquilidad, viendo mucho más de los que ven los demás. En Mi lazarrilla, mi capitán, nos encontramos con un libro para aprender a mirar, para ver lo que ven aquellos que no ven nada y, sin embargo, lo ven todo.

‘Peluquería alegría’. Rafa Ordóñez y José Fragoso. Bookolia.

Este libro, basado en la ternura de la vida real de Rafa Ordóñez, nos lleva a la más loca de las peluquerías del universo. Por allí pasará una buena cuadrilla de sus sobrinos convertidos en protagonistas de este libro. Peluquería Alegría es un lugar muy loco, donde todo el mundo entra rayado por alguna historia y sale con una sonrisa, porque por fin han conseguido el peinado que necesitaban y que les cambiará la vida.

‘A propósito de la vida’. Christian Borstlap. Barbara Fiore Editora.

¿Qué sabemos de la vida? Podríamos decir de ella un millón de cosas, pero habrá que empezar por el principio, ¿no? Así que aquí tenemos el libro perfecto para todos aquellos que dan sus primeros pasos por la vida. Un libro que explica de forma sencilla aquello que nos cuesta tanto responder. Una delicia que nos dará respuestas incluso a los adultos.

‘En busca de la flor Mildestellos dorada’. Benjamin Flouw. Coco Books.

Este libro es un canto a favor de celebrar el importante valor que tienen los bosques y las plantas en nuestras vidas. Podemos llenar nuestras casas de plantas, nuestros jardines, nuestro jarrones… Podemos conocer todos sus nombres, sus características, sus propiedades… Pero donde mejor las vamos a valorar es allí donde de forma natural nacen (y no hace falta arrancarlas para llevarlas con nosotros).

‘¡Blas!’. Elena Hormiga. Apila.

En un primer vistazo, Blas parece el típico perro normal, que corre tras la pelota, al que le gusta asomarse al balcón y salir a pasear… Pero este perro tiene una extraña costumbre que lo hace diferente y no tan predecible como los demás perros del mundo mundial. Y es que todos los días, a la misma hora, acude a su rincón favorito de la casa y allí se queda tirado sin que nadie consiga moverlo; ni a tirones es capaz nadie de moverlo… ¿Qué tiene ese rincón tan especial que no tiene otro cualquiera de la casa?

‘Traviesa Girl’. José Carlos Andrés y Leire Martín. Miau.

Erika es una niña como otra cualquiera. Y es que es taaan buena que hasta podría ser una niña súper aburrida, de esas a las que les hace muchísima ilusión ir a cole, de esas a las que les encanta compartir su desayuno, de las que apenas se bañan sin salpicar. Pero harta de ser taaan buena, un buen día se convierte en Traviesagirl, “ni tan buena ni tan mala: ahora me toca hacer ¡lo que me dé la gana!”. Y aquí es donde vamos a conocer a la verdadera Erika. ¿Estamos preparados para ello?

‘Los Carpinchos’. Alfredo Soderguit. Ediciones Ekaré.

En ocasiones, llegamos a un lugar nuevo y la sensación que tenemos es que no hay espacio para nosotros. Y lo peor es que no podemos regresar de donde vinimos. Pues esto es precisamente lo que les pasó a los Carpinchos. Llegaron a un lugar nuevo y para poder quedarse tuvieron que aceptar algunas reglas nuevas, sobre todo por parecer seres peligrosos. Pero resulta que estos seres peligrosos no lo son tanto y poco a poco lo van demostrando. Un libro que grita contra los prejuicios y a favor de la convivencia.

‘El vuelo de las brujas’. María José Floriano y Ana Varela. Libre Albedrío.

Todo lo que siempre has querido saber de brujas y nunca te has atrevido a preguntar. La reportera Olivia del Olivo Oloroso iniciará un viaje alrededor del mundo para investigar y dar a conocer las historias de las brujas más increíbles del mundo. Conocerás historias de las que nadie jamás ha oído hablar.

‘Mil tomates y una rana’. Alex Nogués y Samuel Castaño. A buen paso.

Tener un huerto no es una tarea fácil ni sencilla, sino todo lo contrario, algo farragoso que dará buenos frutos si sabemos hacerlo bien. Para ello contamos con la ayuda de este libro, que no es otra cosa que la historia de un huerto mínimo y una rana. Reflexiones y observaciones que terminan con un pequeño recetario de lo más curioso.

‘El increíble barco del Capitán Marco’. Alicia Acosta y Cecilia Moreno. NubeOcho.

Para leer este cuento necesitarás un papel (y no te pienso contar para qué). Luego, ya nos podemos ir a navegar con el Capitán Marco y su tripulación. Pero navegar por los siete mares no va a ser tarea sencilla por culpa de los fuertes oleajes, por culpa de las criaturas marinas, por culpa de las tormentas… Y no te voy a contar más… Sé un buen grumete y atrévete a salir a navegar a pesar de lo que te puedas encontrar.

‘Adolescente’. Núria Parera y Daniel Páez Férnandez. Thule.

¡Qué fácil empatizamos con las niñas y los niños! Pero cuánto nos cuesta hacerlo con los adolescentes. Es como si estuvieran programados para incordiarnos. Se encierran en sus habitaciones, refunfuñan todo el rato, tienen sentimientos muy intensos…, y con todo eso solo conseguimos alejarnos de ellos. Adolescentes nos muestra esa parte, pero también nos lleva a los momentos en que nosotros también lo fuimos… Y es entonces cuando empezamos a volver a conectar y comprender que no están programados para molestar, sino programados para aprender a descubrirse.

‘Los secretos de los cuentos clásicos. Archivos desclasificados’. Miriam C. Leirós y Paloma Corral. MadLibro.

Pareja de lujo (Miriam C. Leirós es una de las más activas portavoces de Teachers For Future en España y Paloma Corral, una de las más sensibles ilustradoras) para darle la vuelta a los cuentos más clásicos entre los clásicos: Blancanieves, Los Tres Cerditos, Caperucita Roja, Hansel & Gretel, El Flautista de Hamelín, La Cenicienta y La Bella Durmiente. Hablan los malos para desmentir tantos tópicos con que estas historias han llegado hasta nuestros días. Y desde un punto de vista muy actual y ecológico, acorde con estos tiempos de crisis climática. Resulta que Caperucita Roja es una fashion victim, los Tres Cerditos están vulnerando la Ley de Costas con sus casitas y lo que le pasa a La Bella Durmiente es que está enganchada a las redes sociales porque quiere ser influencer, una youtuber famosa, y, claro, no duerme lo que hay que dormir. A la venta en Mad is Mad (Pelayo, 48, Madrid).

