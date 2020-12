En toda crisis hay oportunidad: ‘WAS InspirAcción’ echa a andar

POR DELIA GARCÍA / WAS

No podíamos comenzar nuestras conversaciones WAS InspirAcción con un tema más actual, con mayor contenido y mejor energía. El primer evento de la joven Asociación WAS Women Action Sustainability , a la que tengo el orgullo de pertenecer como Vocal de Transformación, tuvo lugar el lunes 16 de noviembre, y fue un éxito, con más de 1.000 visualizaciones en directo. Porque el mundo está ávido de buenas noticias, y es una muy buena noticia que el sector empresarial, con la banca y el talento como tractores, quieran y puedan transformar desde la sostenibilidad. “En toda crisis, hay oportunidad”.

Nuestra presidenta de WAS, Mónica Chao, comenzó hablando del impacto económico del cambio climático y la pérdida de la biodiversidad, e hizo un recorrido por la creación de WAS desde sus orígenes, terminando su intervención con un llamamiento con el sentido de urgencia que nos exigen los más jóvenes a repensar la economía desde la sostenibilidad.

Para dar solución a los enormes desafíos que se presentan, es necesario contar con los profesionales de la sostenibilidad en las mesas de decisión, y este es precisamente el valor y la contribución de WAS. Queremos formar parte y promover las conversaciones para contribuir a las políticas públicas y estrategias empresariales, y lo hacemos desde el rigor y la confianza, una palabra que estuvo presente durante todo el evento. “Aunque el casco de la nave está deteriorado, esta nave puede volar…, y llegar unidos y con alianzas a buen puerto”.

Ana Botín nos dio la bienvenida, poniendo de relieve el papel de WAS como asociación, así como el de las Directivas de Sostenibilidad que lo forman, lideradas por Isabel Tocino, presidenta del Consejo Asesor, y Mónica Chao, presidenta y fundadora de WAS. Habló de tres objetivos clave: colocar la sostenibilidad en el centro, contar con el talento femenino –como no puede ser de otra manera– e impulsar la colaboración.

“En toda crisis hay oportunidad”, y para ello se debe apoyar a las pymes y su digitalización y competitividad, y reforzar la colaboración público-privada. Debemos acelerar la transición hacia una economía verde y contar con un lenguaje y un marco comunes, así como una hoja de ruta para aprovechar todas las oportunidades.

A continuación, la Vicepresidenta cuarta del Gobierno y Ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, aseguró que transformar nuestro modelo está en efecto repleto de oportunidades. “Es el momento adecuado, y la erosión del capital físico no puede traer más que malas consecuencias para todos”. El Gobierno apuesta por actuar en una transformación “profunda y ágil”, pues cada euro de inversión hoy supone entre 4 y 7 euros de gasto futuro evitado.

La primera conversación del evento contó con un panel de auténtico lujo. Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, y Rami Aboukhair, CEO del Banco Santander, conversaron sobre el sector empresarial y el papel del sector financiero para avanzar en la recuperación verde de la economía. La conversación fue moderada por Paulina Beato, presidenta de Barcelona Graduate School Economics y socia de WAS, y nos dejó muy buen sabor de boca. Ambos coincidieron en el papel clave de la banca para la recuperación económica, porque tendrá que adelantar dinero de los fondos (como lo hiciera con la gestión de los fondos ICO y la distribución de 80.000 millones de euros), por su efecto multiplicador y por su papel clave en la identificación de proyectos, como por ejemplo para la digitalización de las pymes. “Somos parte de la solución, pero no saldremos de la crisis si no lo hacemos todos de la mano”, comentaba Aboukhair aludiendo a la necesidad de la colaboración público-privada y las alianzas.

Garamendi, por su parte, resaltaba de nuevo la importancia de la colaboración y el papel de las empresas españolas como motor de la economía. También defendía los cambios normativos propuestos por la CEOE y destacó el trabajo que se está haciendo desde la Oficina de Proyectos Europeos de la CEOE, cuya misión es generar un efecto aglutinador y dinamizador de las potenciales demandas empresariales. Esta oficina está identificando actualmente una serie de macroproyectos tractores con verdadera capacidad transformadora. Para Garamendi, la digitalización y la formación son indispensables. “La igualdad real la da el empleo, y los empleos que vienen será digitales”.

La segunda conversación, moderada por nuestra Vicepresidenta de WAS y Vocal de Comunicación, Isabel Rivadulla, se centró en el liderazgo empresarial necesario en este proceso de transformación empresarial, social y de mercado, y para ello contamos con otro panel de máximo nivel: Krista Walochik, CEO de Talengo, y Beatriz Corredor, Presidenta del Grupo Red Eléctrica.

Red Eléctrica lleva una larga trayectoria en sostenibilidad desde finales de los años 90, marcada además por un liderazgo y una cultura donde lo femenino y lo masculino ha convivido. “En las compañías, nada se puede improvisar”, comentaba Corredor. El consejo de administración considera la sostenibilidad estratégica, y el trabajo del Comité de Sostenibilidad y la dirección corporativa permiten que el expertise permee en la toma de decisión. Se valoran los riesgos, se dialoga con los grupos de interés y se trabaja en toda la cadena de valor, obteniendo no sólo excelentes resultados en la operativa, sino también la validación de todos los grupos de interés, lo que demuestra por ejemplo la máxima puntuación obtenida en 10 categorías del DJSI.

Según apuntara Walochik, en efecto las compañías pasan por varios estadios, desde la absoluta ignorancia del asunto hasta la gestión desde el propósito. El rol del responsable de Sostenibilidad y su lugar en el organigrama empresarial reflejan el estado de madurez en sostenibilidad de la compañía. Este profesional de la Sostenibilidad hoy debe contar con capacidades y competencias clave, como la capacidad de innovar e incidir en los diferentes grupos de interés internos y externos, conocer la legislación y el impacto económico de la misma. El Directivo de Sostenibilidad tiene una visión de los riesgos y las oportunidades y debe saber transmitirlo, involucrando en un necesario proceso de transformación a través de alianzas y proyectos a todos los actores clave para conseguir los objetivos. Debe tener también sentido crítico, criterio ético y visión estratégica y comercial. El director de Sostenibilidad es visionario y ‘evangelizador’.

Y buenas noticias para la sostenibilidad: el proceso actual de transformación hace que se abran más de 10 millones de oportunidades laborales futuras en más de 150 carreras verdes.

La tercera conversación de la mañana, que nos dio algunas claves desde Europa, fue conducida por nuestra socia María Eugenia Girón, Miembro del Jurado del Consejo de Innovación Europeo para el Pacto Verde, y tuvo lugar entre Isabel Riaño, Directora Adjunta del Gabinete de la Vicepresidenta de Asuntos Económicos y Transformación Digital, y Susana del Río, Miembro del Comité de Expertos de la UE.

Del Río nos indicaba que el fondo europeo Next Generation EU significa una conquista, marcado por un proceso de integración continuo y solvente que se crece ante las dificultades. En cuanto a cómo lo están enfocando otros países, Alemania dispone de un plan de país muy centrado en alcanzar en 2050 la neutralidad en carbono (Pacto Verde Europeo), Francia ha tejido su plan de país con mirada multienfoque, Italia ha definido muy bien los proyectos que no tienen cabida y Portugal, una entidad gestora.

Riaño nos explicó que el plan español, muy avanzado desde el diálogo permanente con la Comisión Europea, se instrumenta de manera transversal en cuatro políticas: una España Verde, una España Digital, cohesión territorial y reducción de la brecha de género. Se trabaja en 30 políticas de inversión sobre asuntos como la economía circular, la movilidad, la hoja de ruta hidrógeno, inteligencia artificial, etc… Se va a invertir en digitalización de pymes e industria conectada, y se deberán implementar nuevos sistemas de colaboración público-privada que nos permitan de forma flexible impulsar los proyectos para conseguir una inversión multiplicadora y escalable sobre proyectos y programas verdaderamente transformadores.

Cerramos este primer evento WAS con unos takeaways que pusieron de relieve las principales conclusiones y pretendió cargar las pilas de energía positiva y transformadora.

Este evento fue posible gracias al trabajo de toda la Junta Directiva de WAS, la Comisión de Revisión Económica de WAS, el Banco Santander como patrocinador y anfitrión y H&N, nuestro Partner de comunicación. Un agradecimiento muy especial por su generosidad a todos ellos, así como por supuesto a los ponentes e invitados.

Desde WAS, estamos decididas a ser útiles en este retador proceso de transformación, y lo hacemos con conocimiento y rigor, pero también con impulso optimista. Seguiremos trabajando en acercar el conocimiento para poder transformar y la inspiración para actuar.