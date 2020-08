¿Cuánto dura el presente? Tres segundos

24.08.2020

POR JOSÉ ILLANA

Sí, tres segundos, según el neurólogo Benjamín Libet en su libro Mind Time: The Temporal Factor in Consciousness. Es lo que dura el presente. Tres segundos. Esto me lleva a pensar, ahora que estamos en verano, que eso de tomarme una buena jarra de cerveza –fría, muy fría– es un viaje fantástico entre el presente, el pasado y el futuro. Sólo necesito tres segundos para ser consciente de este mágico momento que vivo. El resto es pasado o, probablemente, futuro.

También podemos hablar de la percepción del tiempo. Aquí los smart watch todavía no han llegado. Qué lío, qué miedo…

Incluso podríamos reflexionar sobre qué sucede cuando mezclas valor y tiempo. Y aparece una cosa que se llama demora. Algo que, para los clásicos, significaba recrearse, por ejemplo, en la belleza de la naturaleza –y para nosotros es hoy casi sinónimo de perder el tiempo (sin ir más lejos, mirando el paisaje)–.

Pues así están las cosas en estos tiempos que vivimos. En esto pensaba estos meses que he estado atracado en casa. Porque mi casa, con el paso de los días, se convirtió en la representación de mi presente. Esas cuatro paredes me separaban, al sur del pasado, y al norte del futuro.

He sentido cómo el presente se llenaba de cosas, empezando por mis hijos (¡cuántas cosas he hecho en el presente!). No sabía que daba tanto de sí. Diría que he llegado a no hacer nada. Sí, he mirado por las ventanas: Al sur, todo era ya lejano. Al norte, no veía nada. Luego dejé de mirar.

He pasado meses habitando en mi presente. Me ha gustado.

¿Cómo podemos vivir en algo que sólo dura tres segundos?

El otro día leía sobre un libro que se acaba de lanzar: The future is faster than you think. Un texto coral entre Steven Kotler y Peter H Diamandis que aborda la convergencia tecnológica que se nos viene encima mucho antes de lo que pensamos y los universos desconocidos a los que nos va a llevar: exponencialidad, singularidad… desde las élites de Silicom Valley.

¿Cuánto durará el presente en el contexto de la singularidad? ¿Qué significa el presente en una visión productivista de la inteligencia artificial?

Llamadme ludita, si queréis, pero siento que los seres humanos de este lado del mundo nos estamos quedando sin presente. De hecho, nuestras necesidades fisiológicas son las que nos anclan a él. Comemos, cagamos y follamos en el presente. El presente, si no produce o consume, no es necesario. Que pase el siguiente. ¡Ya!

En la exponencialidad de la que habla el libro se hace referencia a la desmaterialización. Es decir, el soporte perderá relevancia. ¿Podríamos decir que nuestra realidad física llegaría a ser irrelevante? Bien pensado, consume energía, contamina, envejece, muere. Me imagino que en Calico le estarán dando vueltas a estas cosas. Estarán buscando la inmortalidad.

Percibo cierta contradicción en la búsqueda de la inmortalidad y la devaluación del presente. Un agujero negro en un futuro infinito. Estúpido.

Veámoslo de otra manera. ¿Cuánto dura una vida que sólo habita en el presente? Piensa, por un momento, que sólo habitaras en el presente. Que fueras consciente permanentemente de una génesis constante… Esa es tu casa, disfrútala.

¿Cuánto tiempo dura el presente? Toda la vida.

José Illana es fundador de Quiero, plataforma de sostenibilidad.