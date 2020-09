De directivo de una multinacional a llenarse la cabeza de pájaros

05.09.2020

Pepe Guisado era directivo de una multinacional, pero hace años que decidió dejar un puesto y unas condiciones que a muchos les parecerían envidiables para vivir en plena naturaleza en Extremadura y poder observar y fotografiar aves. ¿Cómo es ese cambio, de alto ejecutivo a apasionado ornitólogo?

Leo en un libro este proverbio que aprendían los campesinos franceses a principios del siglo XX: «Los insultos deben escribirse en la arena. Los cumplidos deben labrarse en mármol». Y me pregunto: Facebook/Twitter, ¿son arena o mármol? Pero aparte de insultos, las redes también ofrecen la posibilidad de una fraternidad global y, a pequeña escala, conocer el trabajo de personas que buscan la belleza en las pequeñas y grandes cosas. En la naturaleza. Como Pepe Guisado, a quien conocí en Twitter (@GuisadoPepe, @pajarisiaco en Instagram). Pepe Guisado era directivo de una multinacional, pero hace años que decidió dejar un puesto y unas condiciones que a muchos les parecerían envidiables para vivir en plena naturaleza. Cada día publica fotos y vídeos de aves (aunque no solo) desde su observatorio extremeño. Al ver sus imágenes (como las de Joaquín Araújo o Santiago Martín Barajas, entre tantos), siento que de alguna manera estoy más cerca del campo. Que aunque viva en una ciudad como Madrid un poco más allá se extiende la vida.

Seguro que muchos a tu alrededor no entendieron esa decisión. ¿Qué te llevo a tomarla? ¿Te has arrepentido?

Creo que fui consciente de que necesitaba acercarme a la naturaleza y cambiar de vida. No hacer lo que te gusta a partir de un tramo en la vida no era asumible por mi carácter. Y Extremadura reunía todo lo que precisaba para dedicarme a las aves. No me he arrepentido en absoluto, creo que fue en el momento adecuado por mi edad. Todavía tenía mucha capacidad para dedicarme a lo que realmente me satisfacía y me hacía feliz. Mi experiencia profesional y mi dedicación a un trabajo duro me ha hecho que fuera más fácil conseguir lo que quería en un mundo nada hostil.

¿Cuánto tiempo dedicas a la observación de aves? ¿Cómo te ganas la vida ahora?

Prácticamente dedico todo el día y todos los días, no sólo observo aves y naturaleza durante el día, también necesito una parte para archivar, editar y hacer el trabajo de backstage después de una larga jornada en pleno campo. Ahora sólo pienso en disfrutar y todos mis objetivos van llegando sin esperarlos.

¿Qué te atrae de las aves que no tengan otros animales?

Las aves forman parte de un todo. Lo que sí es verdad es que son más visibles, sus hábitos son diurnos y son más fáciles de observar. Al final, los amantes de la naturaleza son más proclives a las aves por su visibilidad. Además, son perfectos bioindicadores de la salud de los ecosistemas, sus trinos y migraciones son también un plus que nos ofrecen.

¿Qué pueden enseñarnos las aves?

Nos enseñan a saber qué calidad de ambiente tenemos, a escuchar su música, nos transmiten paz y relajación, a descubrir paisajes y rincones como es mi caso, a viajar con ellas, a descubrirlas en sus fases de vida. La fenología nos permite saber los cambios de conducta en las aves que produce el cambio climático. También valores, las aves crían a su prole por igual machos y hembras. Nos contagian las ganas de vivir mejor. Un pequeño y simple ruiseñor cantando en un arroyo en primavera es toda una experiencia.

Desde luego son más inteligentes de lo que pensamos habitualmente, ¿no?

Más de los que pensamos. Se anticipan a los cambios. Poder volar les permite ser más libres y estar en el lugar adecuado en el momento adecuado; ya quisiera el hombre tener esa capacidad de movilidad. Si las aves cantan es porque estás en el momento y lugar adecuado.

¿Qué se necesita para ser un buen ornitólogo?

Mucha curiosidad y ganas de conocer más, el listón lo fijas donde quieras, no tienes por qué ser el que más especies encuentres o identifiques, sino disfrutar con lo que estás observando, desde un simple gorrión hasta un águila imperial. De hecho, los ornitólogos son también multidisciplinares.

En los últimos años, la afición a la ornitología ha tenido un desarrollo espectacular. ¿A qué crees que es debido?

La búsqueda y añoranza de la naturaleza, el descubrimiento de nuevas formas de utilizar el tiempo libre, buscar actividades compartidas, sostenibles y nuevos valores éticos y morales.

¿Recuerdas algún día como especialmente hermoso, en cuanto a la observación de aves?

Sería falso si recordara un día como el mejor. Todos los días encuentras algo, una especie inesperada, un paisaje o un rincón que nos sublima. Sin duda, la primera vez que has visto una nueva especie que se te resistía, la llegada de los cantos en primavera o las migraciones son las más espectaculares.

¿Qué podemos hacer quienes vivimos en grandes ciudades y no tenemos acceso a lugares tan privilegiados como Extremadura para observar las aves?

Realmente la búsqueda del conocimiento surge mayormente en las ciudades. Personas muy formadas que añoran y anhelan lo que no tienen como cotidiano. El último Maratón Ornitológico de SEO/BirdLife ha sido desde la ventana por el confinamiento y han participado desde todos los sitios. Sorprende la cantidad de aves que podemos observar desde una ventana en una ciudad. Por supuesto, los parques urbanos son muy buenos, porque las aves son más confiadas.

¿Cuáles son las principales amenazas para las aves?

Sin duda, la transformación del paisaje, especialmente el agrícola, con la llegada de productos químicos muy nocivos para el medioambiente que antes no existían o eran muy caros. También venenos, caza ilegal y furtiva. Las poblaciones de aves van cayendo de una forma silenciosa; es lo más triste.

A veces los ornitólogos han tenido posturas distintas a otras corrientes, como el animalismo, en relación a lo que habitualmente se llama especies invasoras, como es el caso de las cotorras, en Madrid. ¿Cuál es tu postura al respecto? ¿Crees que el ecologismo en general debería prestar más atención a los animales como individuos y no solo como parte de una especie?

Pregunta compleja. Parte del ecologismo actual ha derivado al animalismo, pero tenemos que pensar en global, la naturaleza sólo se puede proteger con la conservación del medio y no sólo del individuo, los problemas ambientales deben ser solucionados desde un prisma científico y conservacionista, donde se garantice la supervivencia de los animales salvajes, de las especies y se respete sus formas de vida. La ecología no es una moda pasajera y la biodiversidad está por encima del individuo.