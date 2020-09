El cantante de Manic Street Preachers saca disco homenaje a Víctor Jara

08.09.2020

Cantante y guitarrista de los Manic Street Preachers, James Dean Bradfield se muestra conceptual en ‘Even in exile’, su segunda obra en solitario (el primer disco lo sacó en 2006). Un trabajo que está dedicado a la vida y obra de Víctor Jara, el cantautor chileno al que la dictadura militar de su país ajustició en septiembre de 1973. Lo mataron mediante brutales actos de tortura (11 disparos, todos los dedos de las manos rotos, la lengua cortada). Hablamos con el músico galés.

James Dean profundiza en lo que la historia nos ha mostrado de él, bucea en sus canciones y en sus poemas y de todo ello hace composiciones que aluden a su figura. Un trabajo que rinde sus respetos al finado, un trabajo luminoso por momentos, que canta a la libertad y a quienes la han defendido hasta la muerte.

James Dean Bradfield, que profundizó en la dolorosa pero fascinante vida de Víctor Jara, se volcó en poner música a las letras escritas por el poeta y dramaturgo Patrick Jones (Everything Must Go, Before I Leave o My Bright Shadow), resultando una alianza fructífera y brillante. Lo onírico y lo real bailan de la mano en estas canciones, siempre con Víctor Jara presente en ellas. Como homenaje final, el disco se completa con una versión del cantautor chileno, La partida.

Mientras los Manics planean nuevos proyectos (el último disco que publicaron fue en 2018), su cantante y guitarrista avanza estas canciones de su propio proyecto.

¿Cuándo, dónde y cómo conoces la vida, obra y terrible final de Víctor Jara?

Escuché sobre la vida de Víctor Jara por primera vez en la canción de The Clash Washington Bullets … Entre otros nombres y temas, su nombre aparecía en la letra. Este nombre continuó apareciendo en canciones de otros grupos como Working Week, Robert Wyatt, Simple Minds, U2 y Calexico. También leí sobre Jara en entrevistas con el director de cine Costas Gavras que dirigió la película Desaparecido (en inglés, Missing).

Lejos de querer hacer versiones, has construido un documental sonoro y lírico sobre su obra y su vida, ¿cómo fue surgiendo ese plan?

Mi amigo (y hermano de Nicky Wire) es un poeta y dramaturgo… Estaba escribiendo mucha prosa y poesía sobre Víctor Jara. Sin intención de publicar nada. Vi la oportunidad de crear algo sobre su trabajo y sus palabras y me lancé a ello. Como he comentado antes, tuve una conexión con su historia. Pareció una especie de serendipia.

Cuando escuchas su música, siendo en otro idioma, ¿qué es lo que sientes?

Aunque la música de Jara sea en español no impide que mucha gente que no habla el idioma conecte y se sienta inspirada por sus canciones. Creo que la cadencia y el tono de las canciones de Jara se benefician mucho por la lengua, especialmente en temas como Luchín y Manifiesto.

El trágico final de Victor Jara sirvió para convertirle en algo que, dicen sus biógrafos, él no buscaba: ser el más venerado representante de la canción protesta, en su país y en el mundo.

El poder político siempre ha estado en contra (o muy distanciado) del pop, del rock, y, en general, de músicos y artistas que cuestionan sus decisiones, ¿será porque la música hace pensar a la gente? Creo que Jara provocó tal reacción en la Junta por el sentimiento de empatía que comunicó con su música. Su poesía era tan humana, burlesca y retórica que les asustaba… Principalmente porque no podían entenderla.

¿Alguna colaboración en el disco?

La principal colaboración en el disco fue obviamente la de Patrick Jones… Sin él habría sido un disco totalmente diferente.

¿Crees que las canciones pueden llegar a cambiar el mundo?

No sé si las canciones pueden cambiar el mundo… Sé que las canciones, poco a poco, me han cambiado a mí.

En estos tiempos de covid-19, la cultura, los conciertos, han sufrido un golpe mortal ¿cómo ves tu futuro en ese sentido?

Covid-19 y la cuarentena han convertido los conciertos en directo en un recuerdo distante… Sé lo importante que es tocar en conciertos para nuestra banda. Se trataba de una conexión muy profunda, que será incluso mucho más profunda cuando todo esto pase.

¿Cómo has vivido el encierro y en qué has empleado el tiempo libre?

Vivo en Gales. He pasado toda la cuarentena con mi familia.