La encendida defensa de Vargas Llosa de la tauromaquia como arte

15.03.2020

Un reciente artículo del escritor Mario Vargas Llosa defendiendo una vez más la tauromaquia dentro de las bellas artes no puede estar más lleno de barbaridades. Como esta: Los toros “es un escenario muy parecido a una sala de conciertos, o al tablado de un ballet y, en última instancia, al rincón donde los poetas escriben sus poemas o al taller donde los escultores y pintores fraguan sus creaciones”. Al Nobel peruano le dedicamos el ‘Área de Descanso’ de hoy.

Conozco a numerosos escritores y lectores que han dejado de leer a Mario Vargas Llosa por sus opiniones políticas (pasó de la extrema izquierda en su juventud al neoliberalismo thatcheriano) y por su postura ante algunos debates sociales. No es mi caso. Reconozco que no he leído las últimas novelas del Nobel hispanoperuano, que por otro lado no han gozado del mismo reconocimiento crítico que sus primeras obras, pero solo por novelas como Conversación en la catedral o La ciudad y los perros Mario Vargas Llosa tiene un puesto merecido entre los grandes de la literatura escrita en español.

Es además un crítico literario brillante. Gracias a su Orgía perpetua yo aprendí a leer a Flaubert. Sin embargo, esa lucidez y sensibilidad que ha demostrado en el terreno de la ficción o de la crítica literaria, esa capacidad para indagar en el alma humana, se diluye cuando toca otros temas, de índole político sobre todo. Razón por la que, como comentaba al inicio, muchos han dejado de leer su obra literaria. Una decisión que respeto, pero que no comparto.

La falta de perspicacia de Vargas Llosa cuando se encharca en temas políticos o sociales (salvo en la emigración, que ahí sí que es un intelectual abierto y popperiano) se debe no tanto a las opiniones en sí mismas, sino a la falta de solidez de sus argumentos, que con frecuencia son lábiles y poco armados. Entre otros disparates del Nobel, y permitidme que los califique así, yo he leído en su tribuna de El País calificar a Esperanza Aguirre como la Juana de Arco española por su defensa de la libertad. La libertad de saquear las arcas públicas, entiendo yo. La charca de ranas de la expresidenta es cada vez más grande y la mayoría de sus antiguos colaboradores han pasado por los juzgados. Ella misma está en el punto de mira de la Justicia. La realidad es tozuda.

La lista de estas afirmaciones y opiniones, cuando menos extravagantes, es larga, pero me voy a detener en la última, publicada recientemente en su tribuna de El País. Mario Vargas Llosa (MVLL) escribe un encendido artículo en defensa de los toros, una pasión ya conocida. El motivo es la decisión del Tribunal Constitucional peruano, que comparte, de no prohibir esta tradición sangrienta que algunos siguen llamando fiesta, entre otros el autor de La fiesta del chivo.

Según cuenta, los partidarios de ilegalizar la tauromaquia habían aprovechado el recurso al tribunal para ilegalizar la pelea de gallos y de paso prohibir los toros también, algo que el autor peruano denomina una “viveza criolla típicamente deshonesta, pues acerca cosas que son muy distintas, aunque en ninguna de ellas haya razón para prohibirlas”. ¿Viveza criolla típicamente deshonesta? Aún le estoy dando vueltas a esta frase. Mario Vargas Llosa califica a quienes han promovido el recurso de “fanáticos animalistas”. ¿Estar en desacuerdo con él ya los convierte en fanáticos? El artículo está plagado de simplificaciones de este tipo.

Se esfuerza MVLL en dejar clara la diferencia entre ambas aberraciones, pues los toros, según él, se enmarcarían dentro de las bellas artes mientras que las peleas de gallos se circunscriben estrictamente a un espectáculo donde prima la violencia. “Las galleras se parecen mucho más a un ring de box que a un coso taurino. Éste (por los toros) es un escenario muy parecido a una sala de conciertos, o al tablado de un ballet, y, en última instancia, al rincón donde los poetas escriben sus poemas o al taller donde los escultores y pintores fraguan sus creaciones”. ¿Desde cuándo el asesinato a cámara lenta puede ser considerado una de las bellas artes? Que yo sepa, solo ocurre esto, y meramente en el plano simbólico y literario y no real, en el famoso y maravilloso ensayo de De Quincey, El asesinato como una de las bellas artes, que recomiendo encarecidamente por otro lado.

Para aportar algo de literatura a su argumento, MVLL menciona un supuesto “pacto de honor” frente a la muerte en el albero entre el torero y el toro. Como si el toro estuviera allí por gusto y se hubiera ofrecido al sacrificio voluntariamente. Si el toro no tiene ningún derecho porque es dudoso que sientan, como sostienen quienes defienden su tortura, tampoco puede tener voluntad para llegar a ese pacto de honor. Una cosa o la otra. Aunque la realidad es que el toro, como ha demostrado la ciencia y el sentido común, siente y sufre, como cualquier mamífero, y no tiene ninguna elección a la hora de participar o no en una corrida, como los gladiadores en el foso romano, algo a lo que la tauromaquia sí que se puede asemejar. Los toros sienten, sufren y padecen cada estocada, mientras el público aplaude cada derramamiento de sangre. Pan y toros, que diría Juan Ignacio Codina, autor de una historia imprescindible del pensamiento antitaurino español y que ha publicado Plaza y Valdés, una editorial independiente que nos está ayudando a pensar a los ciudadanos del siglo XXI.

Que la tauromaquia sea una tradición no justifica que esa costumbre sea ética. Por la misma razón por la que no justificamos la ablación del clítoris, aunque en algunos países musulmanes sea una práctica habitual. En todo caso, el pensamiento antitaurino es tan antiguo como los toros y tiene una larga tradición, desde Quevedo a Larra, Blanco White, Pardo Bazán, Carolina Coronado, Juan Ramón Jiménez, Unamuno o Ramón y Cajal, por citar solo algunas de las voces del pasado. Además, como explica Codina, quienes confunden la patria con los toros, deberían saber que el maltrato a los toros no es algo exclusivamente español, sino que era un “espectáculo” bastante habitual en Europa hasta el siglo XVIII, cuando llega la Ilustración. Todos sabemos que el Siglo de las Luces tardó en iluminar a España y que algunos aún se empeñan en que vivamos en una eterna oscuridad.

Asegura Mario Vargas Llosa en su artículo que los animalistas atentan contra la libertad. La libertad de torturar a un animal que no tiene otra elección que salir a la plaza, diría yo. La realidad de la tauromaquia es que es una práctica en declive que necesita de dinero público para subsistir. La sociedad española hace tiempo que le dio la espalda y algunas plazas, como la de Cáceres, se mueren por falta de público. Ahora ha llegado el momento de ser valientes y decir ¡Basta Ya!