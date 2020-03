‘Feminismo mágico’: un proyecto para rescatar del olvido a mujeres artistas

08.03.2020

Aquella jornada de mayo de 2017 podría haber sido como cualquier otra si la artista Diana Larrea no hubiera presenciado la performance de su colega María Gimeno, titulada ‘Queridas Viejas, Editando a Gombrich’, en la Facultad de Bellas Artes de Madrid, donde ambas estudiaban. En la citada acción, Gimeno interpretaba a una delicada matarife al rescate de sus referentes femeninos en el arte. Con mano firme y minuciosa procedió a la mutilación parcial de un libro, La historia del Arte, de Ernst Gombrich (más de ocho millones de ejemplares vendidos y traducido a 30 idiomas), supuestamente intocable y vergonzosamente incompleto. En sus páginas, ¡ni un solo nombre de mujer!

Ni corta ni perezosa, María Gimeno hendía el cuchillo entre las páginas buscando hueco en su lomo para las biografías de las ninguneadas. Entre el público, Diana Larrea, hoy comisaria de la exposición colectiva Feminismo mágico, que ha iniciado su andadura en el Centro Cívico José Saramago de Leganés y estará en itinerancia por la comunidad de Madrid durante todo 2020. Algo bullía en su cabeza. Sí, nacía un movimiento.

“Me quedé en shock”, comenta Larrea. “El Gondrich es el manual que se estudia en todas las escuelas. Yo tenía 45 años y me estaba especializando en historia del arte. Me sentí completamente rabiosa y estafada; aquellas mujeres, más que olvidadas, ni siquiera existían, solo porque no se las nombraba. Estábamos en 2017 y en una semana puse en marcha un proyecto llamado Tal día como hoy, una acción artística online, que consistía en publicar diariamente en mi Facebok la biografía investigada de una de esas artistas”.

Pasó un año. 365 referencias femeninas resucitadas. Larrea se percató de que aquello podía prolongarse hasta el infinito. La repercusión crecía de manera proporcional a su cansancio. “Aquellos rastreos me absorbían física e intelectualmente”. Rebajó la frecuencia a dos o tres publicaciones semanales, hasta que germinó la idea de trabajar con otras mujeres artistas en torno al Feminismo Mágico. “No solo es alucinante que Gombrich no hubiera incluido ningún nombre femenino sino que nosotras, manejando ese libro, ni siquiera nos habíamos dado cuenta. Te dicen que la mujer no tenía acceso a la educación, pero cuando conoces su trabajo y lees sus biografías te das cuenta de que no es verdad. Son minoría, pero las hubo en todos los movimientos artísticos”.

Para la presentación de Feminismo Mágico invitó a siete artistas de su generación que han trabajado sobre estos nuevos referentes femeninos: Paula Noya, María Gimeno, María María Acha-Kustcher, Mª Carmen García Klamca, Marina Vargas, Aurora Duque y la propia Diana Larrea. Pintura, fotografía, dibujo, collage, objetos escultóricos y vídeo. Pudimos charlar con algunas de ellas.

“Lo llamé Feminismo mágico, con sus correspondientes conexiones literarias y espirituales. Parece que los y las artistas emergentes somos como los ángeles, que no tenemos sexo. A partir de los 40, desaparecemos, y es completamente falso que las mujeres dejen de crear por la opción personal de dedicarse a la familia”, sentencia Larrea, frente a su serie de dibujos construidos en forma de Mandalask e inspirados en la obra de algunas maestras imprescindibles en la historia del arte del siglo XX. Louise Bourgeois, Frida Kahlo, Hanne Darboven, Georgia O’Keeffe, Patricia Gadea, Lygia Clark y Ana Mendieta.

María Gimeno: destripando para reconstruir

“El concepto Feminismo Mágico nos representa a muchas artistas, especialmente si buscamos referencias femeninas con las que identificarnos. Todos ganamos con ellas. Yo me formé sin estudiar a las mujeres, estudié pintando como un hombre, y mi capacidad artística se ha resentido”, cuenta Gimeno. Queridas viejas es una performance, pero también son cuadros con las páginas de la reivindicación y, por último, una serie de autorretratos de pintoras históricas en platos de cerámica, material elegido para aludir a la vulnerabilidad”, explica.

“Como artista necesito reconocerme en otras que sientan y piensen de un modo parecido al mío”, comenta la limeña María María Acha-Kutscher , definiendo el feminismo mágico como la herramienta necesaria para que mujeres del siglo XXI se refieran a sus predecesoras con un lenguaje actual. Al más puro estilo Fluxus, María María, trabaja sus proyectos, herstorymuseum.org y Antimuseo, que codirige con Tomás Ruiz-Rivas.

“Las mujeres somos el colectivo marginado más antiguo de la humanidad. Ojalá las generaciones futuras entiendan que cualquier cambio social pasado y futuro ha de ser comandado por mujeres y hombres a la vez”.

El desasosiego de la ‘mentirosa’

“Reconozco que este trabajo me ha producido un desasosiego tremendo”, nos cuenta Mari Carmen García, Klamca, (que en polaco significa “mentirosa”), ante la serie de autorretratos de fotógrafas que ha intervenido con photoshop hasta suprimir de la escena cualquier rastro, la menor presencia. “Las he borrado exactamente igual que ha hecho con ellas la historia oficial. Es mi manera de reclamar el reconocimiento que merecen y espero que el público se percate de la magia que surge de esos espacios vacíos”. Inquieta por la evolución y el resultado de esas intervenciones, la artista conversaba con todas y cada una de las mujeres a medida que se evaporaba su presencia. “Les decía algo así como ‘perdóname, pero no soy yo quien te suprime’. Soy consciente de que este trabajo tiene una segunda parte, que consistirá en hacerlas aparecer con la reconstrucción de sus biografías”, promete Klamca.

Calendario de ‘Feminismo mágico’:

3 marzo a 23 marzo: Centro Cultural Casa del Rey (Arganda del Rey)

25 marzo a 14 abril: Centro Cultural Adolfo Suarez (Tres Cantos)

17 abril a 6 mayo: Coliseo de la Cultura (Villaviciosa de Odón)

8 mayo a 1 junio: Casa de la Cultura Giralt Laporta (Valdemorillo)

3 junio a 23 junio: Salón de Actos Municipal (Navalafuente)

25 junio a 15 julio: Centro de la Cultura (Hoyo de Manzanares)

1 septiembre a 19 septiembre: Centro Cultural (Moralzarzal)

22 septiembre a 12 octubre: Centro Socio-Cultural Arango (Loeches)

14 octubre a 3 noviembre: Centro Cultural Paco Rabal (Madrid)

5 noviembre a 25 noviembre: Centro Cultural Pedro de Lorenzo (Soto del Real)

27 noviembre a 17 diciembre: Sala de Exposiciones Municipal (Buitrago del Lozoya).