Las casas de las 3R

16.04.2020

No es la situación ideal estar permanentemente en casa, pero siempre hay que buscar la mirada positiva de cada situación. Aparte de contribuir a frenar la pandemia, en las familias donde haya niños podemos aprovechar estos días tan caseros para aprender a cuidar del entorno a través del juego y ejercitarnos sobre las 3R –Reducir, Reutilizar y Reciclar– a través de todo lo que tenemos a mano: desde enseñar a aprovechar al máximo los recursos (como reducir el consumo de agua y electricidad y no despilfarrar alimentos) a reutilizar los materiales que nos rodean (por ejemplo, usar los folios que no nos sirvan para dibujar en ellos o hacer papiroflexia) y, cómo no, a seguir separando los residuos en los cubos de distintos colores.

En la web de Ecoembes, hay una sección, ‘Educa en Eco’ en la que podemos encontrar entretenidos recursos de educación ambiental. Además, esta entidad ha desarrollado en redes la serie #TalleresYoMeQuedoEnCasa! Para que las familias se entretengan a la vez que aprenden las reglas básicas de las 3R, como ese vídeo que enseña a hacer animales de papel o incluso hogares de cartón para nuestras pequeñas mascotas.

Un dato importante: desde el inicio del estado de alarma el pasado 14 de marzo, los ciudadanos hemos incrementado en un 15% el uso del contenedor amarillo para reciclar los envases de brik, plástico y metal. Esta cifra responde a un incremento del consumo en los hogares a consecuencia del confinamiento y confirma la fortaleza del compromiso ciudadano con el medioambiente, incluso en situaciones excepcionales como la actual. Asimismo, se ha observado una tendencia a la baja en los residuos depositados en el contenedor azul (papel / cartón), que respondería al parón de la actividad económica en todo el país, sobre todo en hostelería y resto del sector comercial y de servicios.

Y para reconocer la importante labor de todos los trabajadores de la limpieza y gestión de residuos de nuestras poblaciones, Ecoembes también ha puesto en marcha en redes #Heroesapiedecalle para enviarles mensajes de ánimo y agradecimiento.