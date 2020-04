17.04.2020

Mientras escribo este artículo estoy en Doñana, Sierra Morena, Cabañeros, Urdaibai y la sierra de Guadarrama y también en Australia, Nueva Zelanda, Alemania, Rumanía, Hungría e Islandia. Y no, no me he saltado el confinamiento. Las cámaras web (webcam) abiertas a la naturaleza, que enfocan innumerables paisajes y especies, se han convertido en estos días en una manera de mantener un contacto agradable y educativo con el exterior. Fijaos que hasta llegué tarde a entregar este artículo para la sección ‘El Asombrario Recicla’, porque andaba pegado simultáneamente a diez webcam para transmitiros al máximo todo lo que recibo de marismas, osos, acantilados, alcatraces, cigüeñas, bosques, linces…

Empiezo por los linces porque son los últimos en llegar. Lo hacen a través de WWF España y la cámara web que han instalado hace poco en uno de los territorios reconquistados por el felino gracias a los programas de reintroducción de la especie. Estamos en Sierra Morena oriental, en Ciudad Real. Fiel a mi mala suerte con el lince ibérico (una vez en Andújar y dos en Doñana solo vi “huellas muy recientes, mira Javier, acaba de pasar”), y tras un par de horas intermitentes atento a la imagen, aún no le he visto. Eso sí, un poco de paciencia, porque hay momentos en los que, por problemas técnicos, esta webcam no permite conectarse.

Territorio Lince

“Pero le verás, seguro, de hecho apareció el segundo día de comenzar a emitir”. Ramón Pérez de Ayala es técnico del lince en WWF España y conocedor de este territorio, tanto que han colocado la cámara en una zona cercana a donde cría una hembra, Minerva, nacida ya aquí. Es hija de una de las hembras liberadas y una de las once que afortunadamente han logrado asentarse en esta población de Sierra Morena. “En un mes como mucho seguro que la madre aparece con sus cachorros, sobre todo cuando apriete más el calor y venga a beber al abrevadero que les hemos preparado”, advierte Pérez de Ayala.

Pero que conste que no me he aburrido lo más mínimo el tiempo que le he dedicado a Territorio Lince: en directo o diferido he visto, sobre todo en labores incansables de búsqueda de comida, a conejos, ratones de campo, lirones caretos, urracas y pinzones; y he oído águilas imperiales ibéricas, codornices, trigueros, cornejas, pitos reales, trepadores, carboneros, abejarucos, palomas torcaces… Que la cámara no esté fija, que se mueva en torno a 180º y que incluso enfoque al lirón careto encaramado en una encina mientras devora su alimento hace que esto enganche.

Focas en Finlandia y osos en Transilvania

Son pocas las webcam que tienen a mamíferos como protagonistas. Hasta donde mis pesquisas han llegado he dado también con una foca anillada de Saimaa, una subespecie que se encuentra solamente en la cuenca del lago Saimaa en Finlandia y está en peligro de extinción. En este caso, WWF Finlandia lleva a cabo un programa de recuperación que incluye la observación con primeros planos de ejemplares que habitan en este humedal. Y luego están los osos de Transilvania.

En un refugio de fauna de esta región dentro de Rumania, un conjunto de observatorios y cámaras permiten ver con bastante probabilidad a lo largo del día a los osos pardos. Hay que tener en cuenta que los Cárpatos rumanos albergan el 60% (unos 5.500 ejemplares) de la población europea de este plantígrado. Pero esperad a que caiga la noche. La escena de ayer de un zorro intentando acercarse al entorno de un oso pardo donde hay algo de comida resultó de lo más curioso. Cada gesto del oso era un meter miedo en el cuerpo al zorro, que pegaba brincos hacia atrás. Cuando alzó la cabeza y le dirigió la mirada, el zorro no encontraba bosque por donde correr.

Una bola blanca en medio del acantilado

Salto a Australia, cerca de Melbourne, al Parque Nacional Marino Port Phillip Heads. Varias cámaras enfocan desde el fondo del mar (se ve incluso al pez payaso famoso que inspiró Buscando a Nemo, además de otras especies de peces, delfines y focas) a la superficie. Y aquí está el meollo, en una colonia de decenas de bellos alcatraces australianos, sobre roca y sobre hormigón, con sus lugares bien cogidos para la puesta, pero con continuas peleas entre vecinos, llegada de ejemplares con alimentos para sus parejas y cortejos de última hora con cuellos y picos en posturas imposibles.

Nos quedamos en Oceanía para compartir con vosotros el paisaje costero de Pukekura/Taiaro , al sur de Nueva Zelanda. El verde de la costa y el azul del mar se completan con una bola blanca inmaculada en primer plano. Se trata de un pollo de tres meses de albatros real. La mayor parte del tiempo está quieto, soportando un viento cuyo sonido distorsiona hasta la salida de mis altavoces. No se ve mucho más, ni siquiera he visto a sus progenitores acercarse a cebarle, pero la calidad de la imagen y lo hermoso del paisaje hacen que te quedes obnubilado minutos y minutos. Algo que también me pasa con los glaciares de Islandia que podéis observar aquí: https://www.livefromiceland.is/. Son paisajes estáticos, pero que dejan extático.

La vida bulle entre el agua de Doñana y Urdaibai

Las cámaras de la Estación Biológica de Doñana (EBD/CSIC) también mantienen fija la imagen en varios puntos de esta reserva. Ayer por la tarde gocé al máximo con la variedad de verdes que experimenta la vegetación del caño Martinazo a medida que avanza la tarde. Y esta mañana, con la bulla entre una espátula y una garza real. La primera implicada al máximo en la búsqueda de comida y la otra en molestarla. Si queréis más movimiento, aunque en cautividad, varias cámaras fijas enfocan a otros linces, los que están en el centro de cría en cautividad de El Acebuche.

De un humedal del sur a un humedal del norte de la península, el de Urdaibai (Vizcaya), en concreto a las marismas de Gautegiz Arteaga. De nuevo, y gracias a la labor del Urdaibai Bird Center, una cámara en movimiento y con zoom para aproximar algunas imágenes favorece que no te pierdas la vida intensa que se da cita aquí. En ocasiones se enriquece con algunos comentarios. Es el clásico sitio en el que en una misma escena ves de una tacada garceta grande, espátula, ánade azulón, focha común y cigüeñuela mientras oyes a zampullines y ruiseñores.

La limpieza de la casa de la cigüeña y los estiramientos del buitre

Ya que estamos con las aves termino con ellas, con una selección de nidos con sus inquilinas. Hoy me he quedado prendado con la labor de la cigüeña negra en Hungría. De buena mañana ha estado adecentando el nido, dejando en el exterior las ramas más retorcidas y pinchudas y acolchando con musgo y otros elementos más mullidos la zona donde tiene los tres huevos y se aposenta ella. Algo similar hacía el buitre negro de la sierra de Guadarrama en Madrid, acompañado esta vez con una serie de estiramientos mañaneros, que la labor de incubación lleva muchas horas al día y hay que cuidar el cuerpo.

Este buitre negro es uno de los protagonistas de la serie de webcam () que tiene distribuidas la Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife) por varios puntos de la geografía. Con ellas siguen las evoluciones en el nido de unos halcones peregrinos en Alcalá de Henares (Madrid), de águilas calzadas también en la sierra de Guadarrama y de lechuzas y cernícalos primilla en el Parque Nacional de Cabañeros. Atención al tráfico continuo de estos últimos y de estorninos negros entre los nidales hacia donde enfoca la cámara. Y en cuanto al buitre negro y el águila calzada, el porte y color de los pinos silvestres y el trasiego y canto de otras aves amenizan aún más las imágenes.

Qué ganitas de salir a verlo en directo, aunque, ¡ojo!, que muchas de estas imágenes solo las podréis ver por las webcam.