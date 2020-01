Paco Catalán, un dibujo al día para defender a los animales

26.01.2020

Desde hace seis años, sin faltar ni un solo día, el dibujante Paco Catalán publica una viñeta diaria en redes sociales para defender los derechos de los animales. Hoy le entrevistamos en esta área de descanso que, más que nunca, pide descanso para nuestros compañeros no humanos, con motivo de la manifestación que se ha convocado contra la caza el próximo domingo, 2 de febrero, en toda España. Los numerosos dibujos de Catalán sobre este tema, algunos de los cuales ilustran este artículo, servirán de pancartas.

Valenciano de nacimiento (Ayora), Paco Catalán vive desde hace años en un pequeño pueblo manchego, en la provincia de Albacete, donde es testigo de eso que ha venido en llamarse la España vaciada. Como el amor y la compasión por los animales, la pintura y el dibujo le llamaron desde la infancia. Estudió Bellas Artes y ha sido profesor de enseñanza media hasta su jubilación, cuando comenzó a dibujar y publicar en las redes sociales las viñetas que recorrerán las calles de Madrid el próximo 2 de febrero, en una manifestación en contra de la caza. Dibujos que en poco tiempo le han convertido en un símbolo en la defensa de los animales y que siguen decenas de miles de personas en el mundo. “Aunque somos de momento una minoría, y precisamente por eso llevamos encima esa carga de romanticismo, nunca debemos renunciar a la lucha por lo que sentimos tan profundamente en el alma. Que no nos quiten la lucha”, me comenta en una conversación que hemos mantenido por correo electrónico.

Cuéntame tu experiencia como artista. ¿Cuándo empezaste a dibujar y pintar?

Siempre quise ser pintor, desde pequeño, y lo conseguí. Hacer lo que más me ha gustado ha sido mi mayor suerte. Prácticamente desde pequeño estoy con lápices de colores y pinceles. Mi experiencia como artista ha sido muy positiva, descontando las espinas que haya podido tener…, por supuesto.

¿Crees en el arte comprometido, que un artista debe reflejar el malestar de su tiempo?

Sí, claro. El arte en general ha de tener una arquitectura interna y la belleza que aporta el artificio, pero si lleva una carga crítica para intentar cambiar un poco el mundo a mejor, se enriquece. Por eso no considero a las viñetas un arte menor, como algunos dicen, si llevan encima esos dos ingredientes mencionados.

¿Desde cuándo eres vegano?, ¿cuándo tomaste consciencia del maltrato hacia los animales?

Mi veganismo fue llegando paulatinamente, ya que empecé siendo vegetariano, hasta el momento actual. Son unos 26 años aproximadamente. Lo que sí tengo totalmente claro es que fue por compasión hacia los animales. Aunque en la actualidad lo que siento es tristeza y repugnancia a partes iguales ante la carne muerta.

¿Cómo ves la situación hoy de los animales respecto a cuando tú empezaste a luchar?

Soy optimista y creo que se ha avanzado bastante, aunque falta mucho por hacer. La clave la veo en la educación de los más jóvenes, y en eso soy menos optimista porque ¿quién educará al educador para que eduque? La diferencia de lo que vi en mi niñez a lo de ahora es sencillamente abismal y eso anima, aunque somos todavía un porcentaje muy bajo en la compasión hacia los más indefensos.

Desde hace años, publicas una ilustración diaria en torno al maltrato animal. Si no me equivoco no has faltado ni un día. Tus dibujos se han convertido en una referencia para todos aquellos que se sienten concernidos por los derechos de los animales y su sufrimiento. 31.000 seguidores en Twitter, más de 33.000 en Instagram… ¿Cómo empezaste?

Cierto. Llevo ya seis años aproximadamente poniendo cada día una viñeta en las redes sociales como un grito que me gustaría que llegara a mucha gente. Hasta con gripe me he puesto a dibujar para no dejar el hueco de un día. Estoy muy animado, porque tengo bastantes seguidores, pero no es la vanidad lo que me guía, sino el anhelo de que llegue a mucha gente y así poder ayudar a los seres más desvalidos. En realidad, empecé desde pequeño, tengo dibujos de animales hechos a los ocho años.

Uno de tus caballos de batalla es la caza. ¿Qué les dirías a los cazadores, a quienes la defienden como un deporte?

La caza puede que tuviera justificación en épocas de hambre, pero cazar por diversión, como es en la actualidad, me parece una infamia y una falta de respeto a la vida de los animales. Los habitantes del monte no son de nadie o son de todos, y no está bien que un grupo reducido de personas con esa afición a matar los masacre como si fueran dueños de esas vidas. Y que encima contaminen lo que ellos mismos llaman el mundo rural con el plomo de sus cartuchos.

Los cazadores dicen que ayudan a mantener el medioambiente y que son amantes de la naturaleza. Suelen citar a Delibes.

Bueno, citan a Delibes como los taurinos citan a Hemingway. Son latiguillos. La naturaleza no se ama a escopetazos y, si ayudan a los seres del monte en épocas de sequía, es egoístamente para que cuando termine la veda esté asegurada la diversión. Lo de ayudar a mantener el medioambiente es curioso, cuando son tantas las toneladas de plomo contaminante que depositan con sus disparos en ese medioambiente.

También hablan de las pérdidas económicas si se prohibiera la caza. Que lo que se ha llamado la España vaciada morirá aún más.

Si para que no se vacíe hay que ensangrentar la tierra sagrada, prefiero que no esté tan llena, aunque sí lo estará de paz y tranquilidad en el monte. Claro, mueve mucho dinero y esa es una de las causas del respaldo que tiene por parte de los que mandan. En el futuro no se practicará la caza, en el futuro, cuando el ser humano empiece a ser más compasivo y sepa apreciar más la vida del campo.

El 2 de febrero hay convocada una manifestación para pedir el fin de la caza. Algunos de los asistentes portarán pancartas con tus dibujos. ¿Cómo te sientes al ver que tus ilustraciones han servido para despertar consciencias?

Me siento muy honrado porque han pensado en mis dibujos. Siempre que los estoy haciendo pienso lo mismo: si gracias a estos trazos, un animal, un solo animal, se salvara, ya habría merecido la pena hacerlo. Doy las gracias a los que van a llevar mis dibujos.

La Plataforma NAC (NO a la caza) ha convocado un año más a manifestarse contra la caza en decenas de ciudades de España. El próximo domingo, 2 de febrero, a las 12.00 h.