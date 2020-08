Paco Inclán sale en busca de las anécdotas más remotas

20.08.2020

¿Cómo es ese viaje en busca del último hablante de una lengua que vive dentro de tus fronteras? ¿O atravesar la Habana con el fin de encontrar el chiste que mató a un escritor? ¿Un viaje al país del esperanto, pero encerrado en un museo? Las respuestas a estas preguntas hilarantes descansan en la última obra del escritor valenciano Paco Inclán, ‘Dadas las circunstancias’ (Jekyll & Jill).

En ella, el escritor valenciano narra en ocho cuentos ocho mapas territoriales de manera poco convencional, ya que es la anécdota la que da esa fuerza narrativa al lugar. De esta forma, Inclán sale al mundo como si lo pudiera inventar para demostrarnos que, como reza la contraportada del libro, “cualquier parecido con la ficción es pura coincidencia”.

‘Dadas las circunstancias’ es un viaje por diferentes ciudades a la búsqueda de una anécdota, de una curiosidad.

Es un cúmulo de calamidades que puestas todas juntas dan un resultado paródico. También es una salida a ver el mundo como si pudiera inventármelo.

¿Cómo te topas con esas calamidades? ¿Y por qué llevarlas a tu literatura?

El punto de partida es que soy una persona muy curiosa y que me interesan mucho estos asuntos periféricos o tangenciales. Qué sucede donde no pasa nada o cuando el hecho informativo desaparece. También me interesa contar ciertos lugares desde perspectivas no convencionales. Por ejemplo, la cuestión de Cuba es una forma de narrarla desde una óptica que no estamos acostumbrados. En este caso en concreto, conocer la historia de un poeta que se murió por un chiste a finales del S. XIX es una anécdota para empezar a caminar Cuba, buscar contenido. Esas anécdotas son arranques para narrar espacios desde otros puntos de vista.

Al igual que la anécdota tiene mucho peso dentro del cuento, la ciudad donde ocurre también. ¿La ciudad donde buscas la anécdota está ligada con ella?

Sí, totalmente. Yo primero localizo la historia que quiero narrar y después me desplazo al lugar donde puedo encontrarla. Para mí todos los lugares son susceptibles de ser narrados. La cuestión de la felicidad, por ejemplo, tendré que ir a Bután a buscarla. Allí hay un Ministerio de la Felicidad, la Felicidad Interior Bruta.

Antes decías que sales a inventarte el mundo con estos cuentos, pero también que es una narración del mundo. ¿Cómo encajas esto?

Digamos que abro una grieta entre la realidad y la ficción. Esta es la pregunta de la verdad y la ficción en las historias. En mis cuentos hay un narrador que no tengo por qué ser yo. A mí lo que me interesa es compartir historias con el lector y poner todos los medios para que sean lo más atractivas. Por ello, meto cualquier tipo de género que necesito.

Cuando empecé a escribir, sí que tenía una conciencia más periodística, pero luego encontré mi voz en un terreno en el que realidad y ficción se diluyen. Lo que me interesa es contar historias: sean veraces, verificables o sean imposibles. También busco que el conjunto en general mantenga una línea de credibilidad. Eso me interesa mucho. Cuando empiezo a investigar, me apoyo en fechas y datos reales. Al igual que los lugares; necesito haberlos pisado para poder inventármelos después. Ahí está ese juego.

La relación con la anécdota y la ciudad hace que los cuentos tengan mucha carga simbólica. La anécdota también describe el sitio.

Sí. Al final lo que estoy narrando también son procesos. Inevitablemente voy a contar el lugar, las personas que me encuentro, las circunstancias… y al final el motivo por el que hago el viaje es casi secundario. Es una forma de narrar ciertos lugares desde otro lado. A mí también me interesa mucho el concepto de psicografía: cómo influye un lugar en el comportamiento psicológico de las personas. Por eso la idea también de meter mapas, para fijarlo.

Otra de las herramientas que utilizas mucho en los cuentos es la metalingüística.

El lenguaje me fascina, le dedico mucho tiempo. Doy clases de español a personas migrantes y refugiadas y yo siempre digo que explicar el español es una manera de comprenderlo. Me interesan mucho las lenguas universales, las lenguas muertas… quizá no tanto para aprenderlas como para investigar todo lo que las rodea. A nivel cultural, social… Eso lo encontré con la lengua erromintxela, una mezcla entre el vasco y el romaní. Cuando me di cuenta de que estaba al lado, fui a buscar esa historia de la extinción de una lengua, la búsqueda de ese supuesto último hablante. Yo siempre digo que los relatos los trabajo mucho, peleo si tengo que poner impedir o evitar en una frase. Son cuestiones que me interesan mucho y siempre que escribo intento llegar a esa precisión.

Esa obsesión de la que hablas con las anécdotas, ¿de dónde crees que viene?

De la curiosidad extrema por lo que sucede en el mundo. Me encanta escribir y viajar, y creo que he encontrado la forma de juntarlas. Esa necesidad de salir en busca de algo y de ser consciente de dónde estoy. Para mí no es tanto el trayecto como el estar en el sitio. Me gusta cuando llego a un sitio hacerlo mío, necesito mi bar de la esquina, saber cómo se llama el barrio donde estoy…, necesito mucha información que luego voy a meter en los relatos