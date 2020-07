Os vamos a proponer nuestro ‘Decamerón’ que exalte la alegría de vivir

31.07.2020

Como en años anteriores, este verano ‘El Asombrario’ publicará, en colaboración con el Taller de Escritura de Clara Obligado, una serie de relatos que esta vez se inspiran en el ‘Decamerón’, de Boccaccio, que recurrió al humor, el sexo y la alegría de vivir en medio de tanta muerte. La literatura está pegada a la vida y, si el autor florentino utilizó la peste negra para crear uno de los clásicos de la literatura, en el Taller y ‘El Asombrario’ hemos abierto un espacio para crear nuestro propio y modesto ‘Decamerón’ a partir de la pandemia que estamos sufriendo. Podemos deciros que promete movernos muchas fibras y sensaciones. Empezamos mañana, 1 de agosto.

Aunque las cosas pueden cambiar de pronto, como hemos visto desgraciadamente estos meses, hay una rutina veraniega en todos los ámbitos. La pandemia ha cambiado alguna de estas costumbres, pero otras siguen ahí. Por ejemplo, las televisiones dedican parte de los informativos a contarnos que hace calor y es frecuente que los periódicos y revistas (en papel o digitales) encarguen relatos de verano a escritores más o menos conocidos. Se da el caso de que muchos de estos autores, novelistas de renombre, quizás no han escrito un relato en su vida. No importa.

Por eso, y no es por hacer patria, me parece muy estimulante y original que El Asombrario, en colaboración con el Taller de Escritura de Clara Obligado, publique en agosto desde hace años una selección de cuentos de los escritores que asisten al Taller. En el Taller nos encanta escribir relatos, no solo porque son una buena manera de acercarse a la narrativa en general, sino porque es un género difícil, con muchas posibilidades creativas y con un formato idóneo para trabajar en las clases.

Como a todos, este año la pandemia nos pilló con el pie cambiado y decidimos que lo mejor era intentar aprovechar las circunstancias para estimular la creatividad. En un diálogo con el pasado –la historia al fin y al cabo se repite una y otra vez– decidimos trabajar con el Decamerón, de Boccaccio. La literatura está pegada a la vida y, si el autor florentino utilizó la peste negra para crear uno de los clásicos de la literatura, en el Taller decidimos crear nuestro propio y modesto Decamerón.

Como explicaba hace poco una compañera del Taller en este mismo espacio, Camila Paz, en El Decamerón Boccaccio nos regaló un mosaico de cuentos que retratan el paso de la Edad Media al Renacimiento. “Utilizó el humor, el sexo, la alegría de vivir en medio de tanta muerte. En la literatura como bálsamo, en la ficción como un espejo de la realidad que nos sirve tanto para evadirnos como para reflexionar”.

Los cuentos que van a disfrutar (eso espero) los lectores de El Asombrario del 1 al 31 de agosto son algunos de los que han creado los escritores del Taller durante la pandemia. Como hizo el clásico florentino, también nosotros hemos ido eligiendo temas sobre los que narrar: el cuerpo y sus alrededores, la naturaleza y su conducta durante la pandemia, la sociedad, el silencio, la extrañeza, el amor, el tiempo, la muerte, el encierro, el miedo o la esperanza, las costumbres o aquello que no sabemos y que solo podemos intuir a través de la literatura. Cuentos que finalmente se publicarán en un libro, nuestro pequeño testimonio de una época que nos ha cambiado para siempre.

Nota: todos los relatos de ilustrarán con algunos de los miles de fondos gratuitos y libres de todo tipo de derechos de utilización que tienen varias instituciones culturales de todo el mundo.

¿Quieres escribir?

Taller de Escritura de Clara Obligado

Si estás interesado, escríbenos: https://escrituracreativa.com/contact

Volvemos en septiembre

En septiembre continuaremos con los cursos de verano. Seguimos viajando a través de la literatura. Son cursos breves, una buena manera de disfrutar los últimas semanas de vacaciones o de salir de la rutina. Con varios niveles (inicial, medio y avanzado) son también una puerta de entrada a la escritura.

Taller de microrrelato. Aprende los trucos de la minificción. Del 14 de septiembre al 26 de octubre. Inscripciones e información en https://escrituracreativa.com/talleres-de-escritura-creativa-online/taller-de-microrrelato/ . Impartido por Camila Paz Obligado

Modos de escribir. “La mirada precede a la escritura”, asegura Manuel Rivas. Lo que hace único a un escritor es su mirada. En el taller trabajaremos esa mirada personal a partir de ejercicios prácticos. Nivel. Medio y avanzado. Cuatro sesiones por videoconferencia (zoom). Martes 8, 15, 22 y 29 de septiembre. De 19 a 21 horas. Impartido por Javier Morales.

Información: javiermorales@escrituracreativa.com

Taller de lectura. La escritura de la naturaleza (Nature Writing). De los pioneros (Thoreau o Susan Fenimore Cooper) a Rachel Carson, Aldo Leopold o Elisabeth Tova. Cuatro sesiones por videoconferencia (zoom). Miércoles 8, 16, 23 y 30 de septiembre. Impartido por Javier Morales. Información: javiermorales@escrituracreativa.com.