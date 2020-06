Una reivindicación de los ‘creadores’ y los ‘creedores’

23.06.2020

Nuestro poema objeto de hoy es ‘Controversia’, una pieza que manifiesta el encuentro, la confluencia desde puntos de vista distintos de dos intereses, el del ‘creador’ y el del ‘creedor’ –sí, creedor, tan necesario para que los proyectos más arriesgados salgan adelante– y que posibilita la creación. Una nueva entrega de la serie ‘Objetivo Subjetivo’ de poesía visual.

Todo surgió hace unos años, cuando preparaba las palabras protocolarias que pronunciaría en la inauguración de una exposición que mostraría una selección de nuestro trabajo, tanto en el ámbito del diseño como de la poesía visual.

Lógicamente, esas palabras comenzarían con el apartado de los agradecimientos, al Ministerio, al museo y a sus responsables, al comisario, y al tratarse, de alguna manera, de una retrospectiva, quise nombrar a nuestros padres, maestros y amigos que de una manera incondicional nos habían apoyado a lo largo de los años.

Pero en ese punto me di cuenta que la enumeración de dichos agradecimientos no podía terminar ahí y que debía incluir a aquellos cuyo apoyo, siendo seguramente sincero, no había sido, y precisamente por ello su valor, incondicional, sino interesado y parcial; y comencé a enumerar…, fabricantes, compradores, galeristas, coleccionistas, editores, comisarios y un largo etcétera que no nos querían por lo que éramos, sino por lo que hacíamos.

Y es entonces cuando me di cuenta que todas estas personas habían creído en nosotros por nuestras creaciones, habían creído en nosotros como creadores, que es precisamente la etiqueta, el término, con el que nos gusta englobar todo nuestro quehacer; y así, de forma fortuita, entre casual y causal, vino a mi mente un término que no conocía pero que formaba una tríada perfecta junto a creador y creación, esto es, creedor.

Inmediatamente me dirigí al diccionario y descubrí cómo este término ya existía, pero curiosamente sólo como adjetivo, como sinónimo de crédulo.

Siendo así, yo reivindico la figura del creedor sustantivo y sustancial, aquel que cree que la creación, el fruto de un creador, el resultado de su esfuerzo, de sus ideas y de su trabajo, merecen ser valorados, contratados y adquiridos.

