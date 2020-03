11.03.2020

Vega lanza su primer trabajo en directo tras ocho discos de estudio. Es un doble CD y BD titulado ‘Diario de una noche en Madrid’; un perfecto resumen de la carrera de una compositora y cantante que ha sabido vencer y sobreponerse a un monstruo televisivo llamado ‘Operación Triunfo’.

Una de las primeras cosas que vienen a la mente cuando se habla de la cantante y compositora Vega es que hace buenas canciones. Son personales, con alma y pegada. Inevitablemente también se la asocia a Operación Triunfo, un fenómeno televisivo que desde hace 19 años ha modificado de forma drástica el consumo de música comercial en España. Sin embargo, esta artista nacida hace 41 años en Córdoba decidió no seguir el sendero que le marcaba el monstruo de la fama y las canciones de consumo rápido y masivo. Ella no escuchó los cantos de sirenas y apostó por la independencia, montando sello propio tras una carrera en la que pasó por varias multinacionales. “Al final, la libertad es la mejor de las aliadas”, asegura.

Vega presenta estos días su nuevo trabajo, es su noveno disco y su primer concierto grabado en directo. Se trata de un doble CD, BD y libro titulado Diario de una noche en Madrid, que fue registrado en la discoteca Joy Eslava el 5 de octubre de 2019. Un disco que ha supuesto una sorpresa hasta para la propia artista y que presentará en una minigira de conciertos entre abril y mayo donde volverá a recalar en el mismo local madrileño donde fue grabado.

Un doble disco en directo como este suena un poco a resumen, como a parada a mitad de camino.

Pues es un disco que no estaba planeado en absoluto.

¿Qué tenías planeado entonces?

Nada. (Risas). Solo tenía planeado un concierto en Joy Eslava para terminar una gira. Nada más. No sabía si iba a sacar disco de estudio pronto o no. Tengo un sello propio (La Madriguera Records) y quería ver en qué punto estaba. Gracias a Dios puedo vivir de la música, por lo que compongo para mí y para otros artistas. Quería parar y pensar. No sabía cuándo me iba a volver a subir a un escenario, así que me embarqué en un concierto en el que pudiera tocar la mayoría de los temas que me han gustado en mi carrera y que no solo fuera una presentación de un disco.

¿Cómo es tu relación personal con tus principios, con ‘Operación Triunfo’?

Llevo 18 años cargando con una mochila que, a veces, pesa demasiado y es tremendamente injusta. He crecido y madurado como artista, sin duda. Pero ese estigma sigue ahí. Muchas veces no te dan la credibilidad que te mereces porque has pasado por donde has pasado.

¿Todavía sigue pasándote factura?

A los dos años me enfadaba, a los tres me cabreaba, a los cinco me dolía, a los seis lo lloraba… Ahora ya a los 17 ha empezado a darme igual. Pero ¿sabes lo que más pena me da? Los nuevos que entran en ese programa. Hace poco estuve trabajando haciendo canciones con Miriam Rodríguez, que estuvo hace un par de ediciones, y le decía: ¿quieres ser compositora?, pues aprende a componer. Siéntate y lábratelo. El formato no es incompatible a que salga gente válida que con tiempo y desarrollo pueda sacar adelante una buena carrera. Pero están sometidos a una presión y unas exigencias tremendas.

Mucha gente podría decir que ya saben dónde se meten.

Yo creo que nadie está preparado para entrar en Operación Triunfo. Sinceramente.

Lo que pasa y lo que se ve es que un gran porcentaje de la música actual española que se promociona ha salido de ‘OT’. Es como una plaga. Con la perspectiva que dan 18 años, me gustaría que hicieras un análisis de lo que ha aportado ese fenómeno a la música española.

OT no le aporta nada a la música. Es un show de entretenimiento, sin más.

Pero va más allá porque resulta que detrás de eso hay una multinacional y termina resultando casi omnipresente su propuesta.

Lo que hay que plantearse es a nivel cultural. Y parece que vemos que sólo donde se puede meter dinero de forma masiva es lo que termina llegando a la gente joven. Esto es un problema. Luego está la dinámica de consumo a la que han acostumbrado al público. Va todo tan rápido que las propuestas duran segundos. Es una especie de fast food cultural.

El último ‘OT’ está dando audiencias bajas. ¿Crees que está agotado?

Pasa con cualquier cosa. Si estiras mucho un chicle, termina rompiéndose. Pero con la tele no podemos pedirle peras al olmo. No podemos pedir que nos haga caso un sistema que se empeña en catalogarnos como minoría.

Pero si no fuera esa minoría tal vez las canciones no serían tan bonitas.

(Sonríe).

Volvamos a tus canciones. ¿Cómo llega el concierto a materializarse en un disco?

Las entradas de aquel concierto se agotaron cuatro meses antes, así que tuve cuatro meses para pensar. Demasiado tiempo. Y es como todo: parece que cuando algo se agota con tanta antelación, disparase una expectativa enorme. Pensé que al estar todo vendido era una gran oportunidad para invitar a compañeros a subirse al escenario conmigo. Todos me dijeron que sí. Y, de repente, sucedió que fue una noche especial. Mágica.

Es mi primer álbum en directo en 17 años de carrera. Como buena obsesiva que soy, en mi cabeza un disco en directo requería de una inversión enorme para que todo quedara con los estándares de calidad que a mí me gustan. Así que nunca me veía con los recursos necesarios para emprender ese reto desde un sello independiente.

¿Así que se alinearon los planetas?

Sí. Le dije a mi equipo que grabara en 4K, pero para poder subir algunas canciones en streaming… Vamos, lo típico para las redes sociales, pero con una calidad decente y no cualquier porquería de vídeo. Un montón de gente que se había quedado sin entradas me preguntaba si iba a editar el concierto. Estuvimos un mes entero chequeando que todo se hubiera grabado bien. Que hubiera planos suficientes…

De repente me dicen que sí, que era posible editarlo. Así que había que hacerlo porque el público lo estaba solicitando. Pero un concierto así no podía ser solamente un concierto. Gracias a Dios, todo lo que tocamos aquella noche era casi un recorrido por toda mi carrera. Y entonces decidí que quería contarle a la gente lo que había ocurrido durante esos cuatro meses previos al concierto. No había fotos. No había habido un fotógrafo oficial, así que chequeamos por las redes a ver qué fotos había sacado el público, seleccionamos muchas y se las compramos al público.

Vamos, que es más artesanal de lo que parece.

Sí y eso es lo que lo hace tan bonito. Es muy especial, porque tengo que agradecerle mucho al público que me empujara a hacerlo. Puede que si no hubiera sido así, no me habría atrevido nunca.

¿Tiene el estándar de calidad ese que tanto te persigue?

Creo que lo más maravilloso que tiene es que carece de ese lado obsesivo mío. Y eso lo hace más fresco y tremendamente auténtico. No hay nada tocado. No está regrabado porque perdería la magia de lo espontáneo. Lo interesante es que fue un concierto en el que me sentí arropada, querida por el público, respetada por mis compañeros a los que invité. Rescatada de alguna forma… Sería absurdo retocar esto hasta la perfección y que se perdiera la magia de aquella noche.

Se nota que muy retocado no está…

No hay nada retocado. Está ahí tal cual, con sus cosas buenas y sus cosas menos buenas, pero creo que eso es lo que hace del disco algo bonito, peculiar y único. Porque es artesanal. Es así.

¿Con cuál de las dos Vegas te quedas, con la de alma rockera o con la más cantautora?

Yo creo que soy el resultado de un cóctel. Si metes en una coctelera el alma de un escritor de canciones y la actitud de un rockero, te salgo yo. En el escenario me siento más cómoda con una banda y una actitud más rockera, pero a la hora de componer soy mucho más cantautora. He leído mucha poesía.

¿Cuál es tu poeta favorito?

Pedro Salinas. La voz a ti debida.