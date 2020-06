Viajar este verano a través de la literatura

14.06.2020

Ahora que seguimos conmocionados por lo que ha pasado y sigue pasando a nuestro alrededor, quizá no tengamos ganas ni dinero para emprender un viaje y visitar lugares lejanos. La literatura siempre es un buen sustituto. Tanto leerla como escribirla.

Durante este confinamiento he viajado mucho. Sin salir de casa. He visitado África, por ejemplo, de la mano de Ryszard Kapuściński, quizás uno de los mejores guías que podamos encontrar. “De manera que este no es un libro sobre África, sino sobre algunas personas de allí, sobre mis encuentros con ellas y el tiempo que pasamos juntos. Este continente es demasiado grande para describirlo”, escribe el periodista polaco en Ébano, un libro imprescindible para conocer el continente africano. A través de su mirada, lo más importante de un autor, descubrimos el concepto del tiempo de los africanos, tan distinto al de los europeos, o viajamos con él justo en el momento en el que las antiguas colonias recuperan su independencia.

Ahora que aún estamos conmocionados por lo que ha pasado y quizás no tengamos ganas ni dinero para poder emprender un viaje y visitar lugares lejanos, la literatura siempre es un buen sustituto. “Desde la Odisea, viaje y literatura aparecen estrechamente unidos; una análoga exploración, deconstrucción e identificación del mundo y del yo. La escritura sigue con la mudanza, empaqueta y deshace, arregla, desplaza vacíos y bultos”, escribe Claudio Magris en El infinito viajar. “El viaje-escritura es una arqueología del paisaje; el viajero –el escritor– baja como un arqueólogo a los diferentes estratos de la realidad para leer incluso los signos escondidos debajo de los signos, para recopilar el mayor número posible de existencias e historias y salvarlas del río del tiempo, de la ola disipadora del olvido, como si construyera una frágil arca de Noé de papel aun siendo irónicamente consciente de su precariedad”, asegura el autor de Las ciudades invisibles.

La literatura como viaje. Escribir y leer es siempre una aventura, una búsqueda. Lo tenemos claro en el Taller de Escritura Clara Obligado. Por eso este verano proponemos cuatro viajes para disfrutar escribiendo y leyendo. Sin salir de casa.

Quizás el viaje más corto sea el microrrelato, aunque su lectura tal vez nos acompañe durante más tiempo. “Cuanto más breve parezca, más lento ha de leerse”, asegura Andrés Neuman. El próximo 15 de junio comienza el Taller de microrrelato. Aprende los trucos de la minificción. “Los microrrelatos recorren todos los géneros, todas las técnicas: se apoyan en otros textos, tejen vínculos con otras formas: son juego, poema, sentencia, bestiario, chiste, novela, fábula y hasta aviso clasificado. Todo vale cuando se trata de ganar tiempo”, escribe Clara Obligado en el prólogo de Por favor, sea breve (Páginas de Espuma), la primera antología de microrrelatos en español. Los micros son viajes hiperbreves pero muy intensos.

Quien prefiera viajes intensos pero con algo más de recorrido proponemos un Intensivo de relato. Un cuento (o relato) es una historia que puede escribirse y leerse de una tacada, escribió Raymond Carver. Hablaremos de ese viaje en este curso que comienza el 6 de julio. Ambos, el de micros y el de relatos, son una buena manera de acercarse a la escritura. Y de hacerlo además de una manera placentera y lúdica. Se realizarán por videoconferencia y además de las clases se proporcionará a los participantes numerosos recursos audiovisuales: vídeos, podcasts, material teórico y textos para leer y analizar. La mirada crítica se agudizará a la hora de leer y comentar los textos de los compañeros, que se leerán y analizarán en clase.

Para viajeros con más experiencia y que deseen profundizar en su estilo, el 8 de julio comienza el curso Modos de Escribir. Toma el título del clásico de arte Modos de ver, de John Berger. El autor británico no solo nos enseñó a mirar un cuadro, sino a ver el mundo y la escritura de otra manera. Lo que más singulariza a un escritor, lo que hace que sea original, es su mirada hacia el mundo, su capacidad para reflejar los detalles (la literatura está en los detalles, dijo Nabokov). Durante el curso, que se desarrollará por videoconferencia, se propondrán ejercicios de escritura para agudizar esa mirada singular. Lo haremos, entre otras herramientas, a partir de la pintura, de la fotografía, del cine, de otros libros, de la observación de la vida cotidiana. La mirada del resto de escritores del curso será fundamental para evaluar nuestro trabajo.

Que otros se jacten de las páginas que han escrito, yo me enorgullezco de las que he leído, aseguraba Borges. La literatura, además, no puede ser ajena al mundo. Y en el mundo que nos ha tocado vivir somos muchos quienes buscamos una nueva relación con la naturaleza. De ahí que hayan proliferado los ensayos en torno a la Nature Writing. El 9 de julio comienza el Taller de Lectura. La escritura de la naturaleza, donde bucearemos en las páginas de escritores visionarios que alertaron del deterioro ambiental y propusieron un nuevo modelo de vida, como Henry David Thoreau o Susan Fenimore Cooper. Una semilla que han recogido numerosos autores contemporáneos. Esa necesidad de los lectores y autores por hallar un nuevo pacto con la naturaleza ha propiciado el auge de algunas editoriales especializadas. Contaremos con la participación de una de ellas durante el curso, que también se desarrollará por videoconferencia.

Información talleres de verano:

Taller de microrrelato. Aprende los trucos de la minificción. Del 15 de junio al 20 de julio. Inscripciones e información aquí . Impartido por Camila Paz Obligado

Taller intensivo de relato. Las bases de la escritura. Del 6 de julio al 24 de agosto. Inscripciones e información aquí. Impartido por Camila Paz Obligado

Modos de escribir. “La mirada precede a la escritura”, asegura Manuel Rivas. Lo que hace único a un escritor es su mirada. En el taller trabajaremos esa mirada personal a partir de ejercicios prácticos. Nivel. Medio y avanzado. Cuatro sesiones por videoconferencia (zoom). Miércoles 8, 15, 22 y 29 de julio. De 19 a 21 horas.

Impartido por Javier Morales. Información: javiermorales@escrituracreativa.com

Taller de lectura. La escritura de la naturaleza (Nature Writing). De los pioneros (Thoreau o Susan Fenimore Cooper) a Rachel Carson, Aldo Leopold o Elisabeth Tova. Cuatro sesiones por videoconferencia (zoom). Jueves 9, 16, 23 y 30 de julio. De 19 a 21 horas. Impartido por Javier Morales. Información: javiermorales@escrituracreativa.com.

