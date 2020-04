El honesto discurso musical, multicultural y feminista de Amparo Sánchez

07.04.2020

Amparo Sánchez (su alter ego es Amparanoia) se encuentra en un fecundo y exuberante momento creativo; la granadina de reconocible y cálida voz no para. Aún humeante el lanzamiento de ‘Hermanas’, su canto a la feminidad al alimón con la poetisa brasileña María Rezende, se descuelga ahora con ‘La niña y el lobo Vol. 1’, nuevo trabajo que funciona como banda sonora de la reedición de su libro autobiográfico y que se compone de versiones de canciones fundamentales de su vida en clave flamenco-mestiza.

Estos últimos y recientes trabajos llegan tras el fin de su gira internacional de tres años con Amparanoia y tras dos años al frente de su propio sello discográfico, Mamita Records, donde ha sacado tiempo para producir a artistas a los que admira. Por si fuera poco, tiene un interesantísimo y desacomplejado proyecto paralelo, Queenky Potras, y se adivina a la vuelta de la esquina una nueva ración de canciones de su creación más conocida y emblemática, su propio alter-ego, Amparanoia.

Alma libre, trabajadora tenaz, Amparo Sánchez lleva años alimentando el subconsciente popular con un discurso que toca los palos más variopintos (de la ranchera a la rumba, de lo electrónico a lo acústico, del intimismo al jaleo) sin dejar de sonar a sí misma y con un rico y honesto discurso, multicultural, feminista y profundamente emocional.

Un ‘Mala vida’ aflamencado ha sido el primer single de tu nuevo trabajo, ‘La niña y el lobo Vol 1’.

Todo el álbum está grabado con ese concepto flamenco y también latinoamericano de dos guitarras –Víctor Iniesta y Eduardo Espín Pacheco– y la voz, en cinta analógica interpretando los tres al mismo tiempo con sentimiento y compás. Todos los temas que están en el álbum son versiones que tienen que ver con la temática del libro y son importantes en mi vida.

El disco funciona como banda sonora del libro. ¿Lo de ‘Volumen 1’ indica que tienes intención de continuidad?

Son 10 versiones (Mala vida de Mano Negra, Han caído los dos de Radio Futura, La pistola y el corazón de Los Lobos, Adoro de Armando Manzanero…) que van en ese concepto desnudo, flamenco y sentido, donde el bolero se da la mano con una granaína y la ranchera y la chacarera se confunden en una misma canción. Y sí, la selección de canciones era tan extensa que habrá un volumen 2, que será un homenaje a los grupos y artistas que admiraba en la época que se desarrolla la historia del libro.

‘La niña y el lobo’ es un libro autobiográfico, un desgarrador diario sobre la violencia machista, sobre la superación.

Llegué a un momento, al cumplir los 40, en el que necesitaba reconciliarme con esa etapa de mi vida, y escribir fue una gran terapia, me di cuenta de que lo tenía muy guardado y tapado, pero que no lo había olvidado, y ese ejercicio, aunque me hizo llorar y pasé momentos duros, fue muy sanador. También sentía que en esta lucha contra la violencia machista necesitamos historias de superación que puedan servir a las mujeres a salir de este tipo de relaciones, y mostrar a personas que afortunadamente no han pasado por ahí los ciclos de la violencia y cómo cuesta salir de ella.

Reciente es también tu álbum con Maria Rezende, ‘Hermanas’ , vuestra visión del feminismo y la feminidad.

Desde luego, es una visión que María y yo compartimos, mostrarnos con nuestra fuerza, reconociendo nuestra herencia, pero también reclamándola: brujas, putas, santas, locas, somos las que sangran sin herida, dice María, somos Hermanas y si estamos unidas haremos oír nuestra voz. Conocí a María a través de las redes sociales, me envió un vídeo recitando uno de sus poemas (Carne de ombligo) en una de mis canciones (Alma de cantaora) y supe que teníamos que conocernos. Empezamos a escribirnos y, tras un viaje a Río de Janeiro donde ella vive y donde hicimos algunos shows con ese concepto de poesía y música, de ritmo y rima, tuve claro que había que compartirlo en forma de álbum.

Has estado unos años de gira por el mundo, la resurrección de Amparanoia no ha sido algo puntual.

Amparanoia está preparando un álbum nuevo para el próximo año y la banda está lista para hacer algunos conciertos este verano antes de compartir los nuevos temas. Todos y todas tenemos otros proyectos paralelos, pero mientras el público siga queriendo escuchar nuestras canciones seguiremos cantándolas.

¿Y qué hay de ese proyecto junto a Marinah (Ojos de Brujo) y Suzanna? ¿Qué aporta a tu variado universo?

Queenky Potras nace desde la admiración entre nosotras y el deseo de cantar encima de bases, algo que las tres habíamos hecho en otras etapas, pero que juntas se convierte en un acto de rebeldía y visibilidad. Somos mujeres maduras que tenemos un mensaje y una actitud que queremos compartir en el escenario y, aunque nos cuesta encontrar fechas para trabajar en el estudio, vamos avanzando en nuevas canciones que iremos lanzando.

Otro quehacer intenso es Mamita Records. ¿Qué necesidad sentías para hacer un sello discográfico?

La libertad y la independencia ahora son completas, necesitaba mi propia plataforma para editar mis trabajos y los de artistas que he producido o con los que tengo una afinidad. Llevaba años licenciando con sellos trabajos en los que yo invertía y me dejaba la piel junto a mi equipo, solo nos ofrecían la fabricación y la distribución, todo el esfuerzo venía de nuestro lado, entonces por qué no encargarnos nosotros y poder decidir y crecer a nuestro ritmo. ¡Sin duda era una necesidad!

Háblanos de los artistas del sello: Abuela Margarita, Soleá de Cádiz y Yonse.

Abuela Margarita es una mujer mexicana que viaja por el mundo llevando su mensaje de amor y empoderamiento, fui junto a Chalart 58 la encargada de hacer su primer y único álbum para un crowfunding hace unos años y ahora, desde Mamita Records, lo lanzamos con el deseo de la Abuela, de que sea un legado para la humanidad. Yonse es el primer álbum que hemos editado en formato físico el año pasado y es mi trabajo como productora con un joven rapero-cantautor, colaboraciones de lujo y muy buenas críticas en prensa. Soleá de Cádiz es un single que hemos producido para Antonio Lizana, buscando otras sonoridades y dándole un aire electrónico a este genio flamenco saxofonista y cantaor.

Con tal cantidad de proyectos entre las manos, ¿cómo te apañas con el tiempo? ¿Vida ordenada y metódica? ¿Y la conciliación familiar?

Tengo un equipo alrededor maravilloso, son artistas y compañeros que me acompañan en mis sueños; sin ellos sería imposible llegar a todo. Los primeros son mis hijos, que están volcados en mis proyectos, también mi vida es más ordenada y tranquila que hace algunos años, mis prioridades han cambiado, mi gestión del tiempo ha cambiado, valoro mucho más los instantes preciosos y hacer siempre cosas que me gusten