John Malkovich será un sanguinario dios dictador en los Teatros del Canal

09.09.2020

La directora artística de Teatros del Canal de la Comunidad de Madrid, Blanca Li, presentó ayer su primera temporada íntegramente confeccionada por ella. Hay grandes platos fuertes, como la obra de Michael Stürminger ‘Simplemente llámame Dios’, protagonizada por John Malkovich; un pastiche amoroso con Les Arts Florissants dirigidos por William Christie, y una versión de ‘200.000 leguas de viaje submarino’, de la imprescindible Comédie-Française. Los Teatros del Canal recuperarán, además, casi la totalidad de los espectáculos que tuvieron que ser suspendidos por el confinamiento.

A pesar de todo lo que nos está pasando, los teatros tienen casi la obligación de presentar sus programaciones cuanto más ambiciosas mejor, por más imposible que parezca en estos momentos poder llevarlas a cabo tal y como han sido diseñadas. Junto con las estrictas medidas de seguridad, la colaboración y responsabilidad fiel del público, la esperanza de unas programaciones de ensueño son también un arma muy eficaz, psicológicamente hablando, para tratar de conjurar al virus. Varios festivales como el de Granada o la Quincena Musical de San Sebastián han demostrado este verano que sí se puede.

A otros no les ha ido tan bien. La espectacular y emocionantísima versión escenificada del Réquiem de Mozart que Romeo Castellucci estrenó con éxito en el Festival de Aix-en-Provence en el verano de 2019 se programó para abrir por todo lo alto a finales de este mes la nueva temporada del Palau de Les Arts de Valencia. No en vano, el coliseo que dirige Jesús Iglesias Noriega es coproductor de esa maravilla. Pero… Pero hace unos días supimos que no, que no podrá ser. En su lugar se realizará una versión semi-escenificada de Così fan Tutte de Mozart. Un jarro de agua fría para el público valenciano y español, y una nueva colisión de un gran espectáculo con la tozuda realidad de la Covid-19.

Ayer le tocó el turno a Teatros del Canal de la Comunidad de Madrid. Su nueva directora, Blanca Li, presentó su primer menú realizado íntegramente por ella como responsable artística. Li aseguró que esta es “una temporada heroica, tras la reapertura de Teatros del Canal el pasado 17 de junio, y que ha servido de ejemplo de trabajo y valentía», sin olvidar a «un público más entregado que nunca, que desde el primer día ha respondido no solo con su aplauso sino con el cumplimiento estricto de las normas de seguridad e higiene, mostrando su confianza en que la cultura es segura».

La temporada 2020/21, que arrancará este mismo mes y terminará en junio del próximo año, ha sido calificada por sus responsables como «ecléctica y diversa». Para todos los públicos dentro de la modernidad, marca de la casa, y con varios platos fuertes que harán volar sin duda la entradas en cuestión de horas.

Uno de ellos es el actor estadounidense John Malkovich. Protagonizará la obra Just Call Me God – A dictator’s final speech (Simplemente, llámame Dios), escrita y dirigida por Michael Stürminger, que se estrenó con gran éxito de crítica y público en 2017 en Viena. En ella, Malkovich da vida a un ficticio dictador que se atrinchera en su torre de marfil junto a una periodista y concede su última entrevista antes de que lo derroquen por las armas. Él se hace llamar Dios, pero desgranará lo más abyecto y negro del alma humana, mientras en la sala suena música de, entre otros, Bach, Wagner y Haselböck. Será del 17 al 21 de febrero.

En el extremo contrario se sitúa el espectáculo que traerá hasta Madrid a Les Arts Florissants y su mítico director musical William Christie. Se trata de Pasticcio: “Tell me the Truth about Love». Una auténtica historia de amor barroca que ya han protagonizado en Francia la soprano Lea Desandre y el increíble contratenor Jakub Józef Orlinski. Como su título indica, la obra está compuesta por un pastiche de algunas de las más tiernas y virtuosas piezas de amor compuestas en Europa durante los siglos XVII y XVIII. Han sido seleccionadas por el propio Christie y nada menos que el director de escena será Robert Carsen (su tetralogía de Wagner pasa este año su ecuador en el Teatro Real) se encarga de la dramaturgia de este concierto que promete ser una delicia. Será el 23 y 25 de marzo en la Sala Roja. Tras asistir el año pasado al espectáculo con el que se celebraba el 40 aniversario de Les Arts Florissants en el Auditorio Nacional y en el que interpretaron inolvidables pasajes de Las indias galantes de Rameau, entre otras, y de disfrutar de su delicadísima Finta Giardiniera de Mozart semiescenificada en el Palau de Les Arts, solo se puede recomendar muy vivamente esta nueva propuesta.

Completan los platos fuertes nada menos que la Comédie-Française, que visitará la Sala Roja con una adaptación de 20.000 leguas de viaje submarino, del 10 al 13 de diciembre; el emblemático director de escena polaco Krystian Lupa, que pondrá en escena Capri: the Island of Fugitives, una obra que analiza los monstruos europeos de la religión y las dictaduras, más una propuesta de danza abstracta titulada Mám, que la crítica consideró como un espectáculo imprescindible y que llegará de la mano de la Teac Damsa Company y Michael Keega-Dolan, se podrá ver en Madrid entre el 29 de abril y el 2 de mayo.

Recuperación y Danza

Se recuperará el 90% de los montajes internacionales y el 100% de las 21 compañías nacionales que tuvieron que suspender sus funciones debido al confinamiento al que nos obligó en primavera el coronavirus. Entre ellas destacan las dos propuestas de la provocadora Angélica Lidell (una de ellas dedicada a su Madre que ya pudo verse en el pasado festival Temporada Alta de Girona) y la compañía El Conde de Torrefiel, que recuperará La plaza los días 28 y 29 de noviembre.

En el apartado de danza, destacar que la bailaora Rocío Molina estará en cartel por partida doble con Inicio (Uno), el 25 y 26 de febrero -coproducción de Teatros del Canal- y Al fondo riela (Lo otro de Uno) el 27 y 28 de febrero en la Sala Roja. La Compañía Nacional de Danza se lanza con tres propuestas: la recuperación de Remansos, de Nacho Duato; una nueva creación de Antonio Ruz (estreno absoluto), y Arriaga, del trío Aguiló/Aloa/De Luz, todo ello entre el 8 y el 11 de abril y en la Sala Roja.

Según ha explicado Blanca Li en la presentación de la temporada, “en las tres salas de Teatros del Canal -la Roja, la Verde y la Negra-, así como en el Centro Coreográfico Canal, nos espera danza, teatro, música, circo, performance, nuevas formas escénicas y alternativas”. La temporada contará con 98 estrenos, de los que 22 son absolutos, y se podrán ver 33 coproducciones reunidas bajo la etiqueta Creación Canal. 48 de las compañías que vendrán son españolas y 34, de otros países; más del 40% de las propuestas llevarán la firma de mujeres creadoras.

Puedes consultar aquí toda la programación de Teatros del Canal para esta temporada.