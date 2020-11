La editorial Cátedra celebra 30 años y 144 libros de su Colección Feminismos

Treinta años de feminismo dan para mucho. Si ese tiempo transcurre en una editorial, dentro de una colección específica, el volumen de las publicaciones y su calidad serán las unidades de medida correctas. Eso le ocurre a la Colección Feminismos, de Cátedra, que ha sacado a la luz 144 libros desde 1990 y ha conseguido pasar de ser uno de los sellos pioneros en publicar feminismo teórico a ser una de las colecciones más respetadas dentro del mundo académico y popular. En su 30 aniversario tenían que hacer algo nuevo. Y lo han logrado.

Para celebrarlo, la editorial ha publicado un “libro aniversario”, tal y como lo han llamado, que recoge la pluma precisa de hasta 44 referentes, quienes a través de citas reconocidas de feministas clásicas, pero también cánticos y lemas coreados en manifestaciones, repasan conceptos clave en la lucha de las mujeres, como “cosificación”, “género”, “interseccionalidad”, “paridad” y “sororidad”. Se titula, como no podía ser de otra forma, Pensamiento y acción .

Las consignas escritas de las pancartas que inundan las calles en cada convocatoria feminista y los textos de las teóricas no son mundos separados. Así es la tesis esgrimida desde Cátedra y el argumento que vertebra el libro homenaje, en el que han participado escritoras y teóricas feministas como Montserrat Boix, Anna Caballé, Alicia Miyares, Asunción Bernárdez y Amelia Valcárcel. “La colección nace porque comprendimos la necesidad de que los estudios feministas tenían que introducirse dentro de la universidad. Que esto haya sucedido, que los estudios queden reflejados en diferentes publicaciones y se debata sobre ellos, nos permite afianzar una teoría sobre la que cimentar, avanzar, porque el movimiento social del feminismo tiene ciclos”, reflexiona Alicia H. Puleo, directora de esta Colección Feminismos de Cátedra.

Así, la publicación de clásicos bajo el sello de Cátedra no es óbice para que las nuevas interpretaciones y teorías no tengan cabida. Durante toda su historia, el binomio de lo clásico y lo contemporáneo, igual que pensamiento y acción, han ofrecido una mirada mucho más completa de la realidad. Las obras de Simone de Beauvoir, Betty Friedan y Kate Millett se conjugan con otras de algunas pioneras de la ética y del feminismo español, como Celia Amorós, Victoria Camps o Mercedes Yusta.

“Publicamos a los clásicos, pero estamos pendientes de qué textos surgen a través de ellos, qué nuevos desarrollos del pensamiento se dan mediante las investigaciones que estas publicaciones facilitan. El feminismo está en todos los aspectos de la vida. Siempre hay que estar buscando lo nuevo, como cuando publicamos a una endocrinóloga que estudió cómo afecta el medioambiente a hombres y mujeres de forma diferente”, ejemplifica Puleo, quien además de comandar esta Colección desde 2014, es filósofa, profesora y escritora, Doctora en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid y Catedrática de Filosofía Moral y Política de la Universidad de Valladolid.

El ecofeminismo y los movimientos indígenas

Las lectoras y los lectores de los años 90 no eran los mismos que los de ahora. Por lo menos, cuantitativamente. Así lo explica la propia directora de la colección: “Pasan las generaciones y, por lo tanto, es ineludible que la colección vaya engrosando su público. Al menos yo, sí que me he preocupado por atender esos intereses que van surgiendo y cuáles son las nuevas preocupaciones. Abordar la cuestión del ecofeminismo o los movimientos de mujeres indígenas en defensa de la tierra así lo demuestran. Aportamos al debate general del feminismo argumentos sólidos. Es, en realidad, nuestra razón de ser”.

Y es en estos debates donde el feminismo más reciente tiene enconados enfrentamientos. La diferencia de posturas entre las feministas radicales y el colectivo trans, junto con las posiciones que piden una regulación o abolición de la prostitución, son dos de las grandes controversias a las que se enfrenta el colectivo. Preguntada por ello, Puleo agrega: “En la colección sí que se puede apreciar esa diversidad, pero siempre teniendo en cuenta que lo principal es que los argumentos se apoyen en razones bien fundamentadas y que no terminen siendo algo contrario al propio pensamiento feminista. En cuanto a la cuestión de la prostitución, tenemos algunos títulos que han abordado el tema, como Neoliberalismo sexual, y próximamente también publicaremos trabajos en torno a la cuestión del género, que ahora está tan debatida”.

Un “libro homenaje” tan completo como necesario

Al fin y al cabo, estos 30 años de Colección Feminismos se materializan en un volumen sencillo pero bonito, elegante y de rápida lectura. En total, 280 páginas desenmascaran y tratan algunos aspectos imprescindibles de la lucha de las mujeres. “Pensábamos en las chicas jóvenes, en las estudiantes, por ejemplo. Estamos en una sociedad en la que apenas tenemos tiempo para nada, así que los textos breves son privilegiados. El propósito era que los capítulos fueran claros, que dieran una idea precisa del concepto del que hablaban, y que además se abriera una ventana a lo audiovisual a través de indicaciones y sugerencias de series, documentales y películas que completaran su conocimiento”, explica Puleo. Y así es: al final de cada capítulo, cada escritora aporta materiales gracias a los que se puede ir más allá del propio texto.

“Alternar los eslóganes coreados en las manifestaciones con citas más teóricas se debe a que el pensamiento y la acción se retroalimentan en el feminismo. No es posible un pensamiento pleno que no tenga en cuenta al movimiento y, a la inversa, el movimiento siempre se ha alimentado de la teoría”, concreta Puleo. Un acierto por parte de la editora, pues el resultado termina siendo un gran compendio de las nociones que han conducido al feminismo durante los últimos años. Pensamientos que primero se discutían en la teoría y después se practicaban en la calle.

La edición se sale de lo común. Más allá de los pequeños textos, el volumen se completa con logradas ilustraciones que facilitan la lectura y la hacen más agradable, algo que no había sucedido antes en esta colección. “Sin la pandemia, la celebración del aniversario hubiera sido preciosa, y es una gran pena que no la podamos hacer”, finaliza la directora de la Colección. “Desde la editorial esperamos que el año que viene podamos organizar un encuentro. Por el momento, estamos preparando una presentación virtual con todas las autoras y autores del libro”.