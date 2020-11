Un festival para el cine hecho por mujeres en 34 países

El festival internacional Cine Por Mujeres ofrece desde hoy más de 50 largometrajes de 34 países en salas de Madrid y ‘on line’ para visibilizar el trabajo de las cineastas. En España, ellas no representan aún ni un tercio de los profesionales del sector cinematográfico.

Todo surgió en una comida, hace tres años. La gestora cultural Carlota Álvarez Basso, con toda una vida dedicada a la organización de eventos de diferente índole, coincidió con la ministra de Cultura sueca, Alice Bah Kuhne, y en la sobremesa, Kuhne le habló de un Gobierno y un país en el que la paridad es ya norma absoluta, lo que incluye el cine, donde es real desde 2015. De allí salió preguntándose por qué en España vemos tan poco cine dirigido por mujeres, por qué no se da visibilidad al trabajo de tantas excelentes cineastas como hay por el mundo. La respuesta a estas preguntas, meses después, fue el Festival Internacional de Cine por Mujeres, que en sólo dos años se ha consolidado y que ahora –desde ayer hasta el 15 de noviembre- nos trae en su tercera edición “lo mejor entre lo mejor” de lo estrenado por ellas en 34 países.

En total, 55 largometrajes (entre ficción, animación y documentales) y otros 13 cortometrajes, que inundarán hasta 11 grandes pantallas de Madrid “para poner en valor el trabajo de cuantas mujeres profesionales trabajan en el sector, desde las directoras hasta las que se encargan de trabajos técnicos, porque están en toda la cadena de valor cultural”, destaca Carlota. A través de la plataforma Filmin también se podrán ver on line 49 de ellas en este extraño 2020.

Resulta difícil elegir entre la extensa cartelera que nos presenta el festival. A través de sus historias podemos subir a los casi 4.000 metros de altitud de El Alto (Bolivia), con Yvette Paz-Soldán, o recorrer las bombardeadas calles de Aleppo (Siria), en este caso de la mano y la dirección de un documental de la joven Waad Al-Kateab, una de las películas que forman parte de la sección de directoras árabes. Y hay parada también en el cine polaco, con tres sesiones, en el noruego, con otras cuatro, y sobre todo en el español, con 16 proyecciones. A todo ello se suman las otras 11 producciones que forman parte de la competición propiamente dicha porque en el certamen hay tres premios: a la Trayectoria Profesional, a la Mejor Película de todas y a la Mejor Película Española.

“El reconocimiento de las mujeres cineastas parte del hecho de que se las conozca y es lo que tratamos con este festival: dar visibilidad a quien no la tiene. No sólo directoras, sino otras profesionales como la productora Belén Atienza, la montadora Teresa Font o la técnica de sonido Eva Valiño, que han hecho mucho por nuestro cine”, recuerda Álvarez Basso, que codirige el festival con Diego Mas Trelles. “Vivimos en una sociedad patriarcal en la que el acceso de las mujeres no es fácil, porque falta credibilidad en su trabajo y les resulta difícil conseguir financiación. Para lograr la igualdad, como se está consiguiendo en Suecia, debería haber un sistema de cuotas y más ayudas al cine de mujeres”.

Los datos le dan la razón. La Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales (CIMA) presentó un informe en esta última Seminci 2020 donde se indica que las mujeres son sólo el 30% de los profesionales del cine en España, un porcentaje que baja al 26% cuando se trata de dirigir. Además, sus películas reciben únicamente el 17% de las ayudas que hay destinadas para el cine. Es una brecha de género que engulle a muchas profesionales. “La fórmula para salir de la desigualdad es comenzar a contar, como me dijo Anna Serner [directora del Instituto de Cine Sueco]; solo hay que contar para verlo”, subraya Carlota.

Su satisfacción por la acogida del festival Cine por Mujeres, en colaboración con Filmin, es total. “Fue casualidad que la primera edición de 2018 coincidiera con el movimiento Me too, pero aquello nos ayudó a conseguir muchos patrocinios, que se mantienen, y colaboraciones que van en aumento, como es el caso este año de Cineteca de Madrid, el Museo Thyssen o el Palacio de Hielo, entre otras”. Podría decirse que durante una decena de días la ciudad se verá inundada de un cine en el que ellas son las que toman las decisiones.

Para la selección, recurren a cuanto festival de cine tiene lugar en cualquier rincón del mundo para elegir, entre las directoras premiadas, a las mejores, hasta llegar a una programación que decide un comité de cinco personas. Son muchas horas de ver cine las que lleva cada edición, así que a las puertas de su inauguración, a la co-directora le resulta difícil hacer recomendaciones.

“La Pionera: la historia no explicada de Alice Guy-Blaché”, es una de ellas. Producido por Jodie Foster y dirigido por Pamela B. Green, este documental recupera la figura de un personaje que hizo auténtica historia del cine y es muy desconocido para la mayoría de los que se sientan en las salas: Guy-Blanché fue la primera persona en el mundo que produjo y dirigió lo que hoy es el cine de ficción, sentando las bases de lo que sería contar historias a través de las imágenes. La cineasta francesa, criticada en sus primeros tiempos por los hermanos Lumière, llegó a producir 1.000 películas, algunas rodadas en España. Además de este documental, en el Instituto Francés se proyectarán durante el festival algunos de sus cortometrajes.

Pero aparte de ver películas de todo tipo (drama, terror, animación, etcétera) y de diverso origen, Cine por Mujeres quiere sembrar vocaciones y lo hace a través de un ciclo formativo que dedica esta edición a las profesionales de la fotografía y de la animación, y que contará con varias mesas redondas y una conferencia, impartida por la sueca Sophie Winqvist, directora de fotografía de documentales, películas de ficción, cortos, publicidad y videoclips. Toda esta formación podrá seguirse también on line.

Ya sólo queda sacar entrada… y disfrutar

Cine por Mujeres. Hasta el 15 de noviembre en Madrid. Aquí puedes consultar la programación.

